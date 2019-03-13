23:41
13 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
      Вєсті Кремля
      22:19, сьогодні
      Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
      Вєсті.UA
      19:22, сьогодні
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Яка справжня мета Росії на виборах в Україні: заява екс-глави НАТО

      151 Читать новость на русском
      Вибори в Україні є мішенню для Росії
      Вибори в Україні є мішенню для Росії / Фото з відкритих джерел

      Президентські та парламентські вибори в Україні є мішенню для кремлівських маніпуляторів. Мета Росії - посіяти серед українців та світової спільноти сумніви, що виборчий процес був справедливим, а лідер виборчої гонки отримав перемогу чесним шляхом.

      Росія з 2016 року вже стигла втрутитися у виборчий процес щонайменше в 10 країнах Заходу, заявив колишній генеральний секретар НАТО та екс-прем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен, передає Укрінформ.

      Читайте також: Кандидати в президенти: хто має російські "гачки" в біографії

      Україна – є ціллю Кремля, і Захід розуміє ризики втручання Росії у президенські вибори. Москва вже використовувала нашу країну як випробувальний полігон для відпрацювання інструментів власного втручання раніше, і обов'язково зробить це знову.

      Росія застосовує проти України асиметричні засоби війни, які вже стали повсякденним фактом:

      - пряму агресію на Донбасі,
      - ескалацію в Азовському морі,
      - організовує протести проросійських сил,
      - проведить кампанії дезінформації,
      - влаштовує регулярні хакерські атаки та кібернапади. 

      Проте, метою РФ під час втручання у вибори може й не бути приведення до влади "прокремлівського" кандидата. Такий розвиток за результати соціологічних досліджень є малоймовірним, принаймні, під час президентської кампанії в Україні.

      Я можу припускати, що метою Росії є не обрати "власного" президента в Україні, але делегітимізувати вибори в цілому, як процес. Мета таких дій – підірвати довіру до переможця та посіяти серед українців та міжнародної спільноти сумніви у тому, чи це були чесні та справедливі вибори. Це має посилити російський наратив, що Україна, ніби, є країною-невдахою, інституціям якої не можна довіряти, і де все – на продаж, включаючи результати виборів. Саме таку картину Росія намагається намалювати шляхом втручання,
      – наголосив Расмуссен.

      Таких явищ може побільшати під час парламентської кампанії, яка почнеться в Україні восени. 

      "Рада є місцем, де Росія розраховує отримати більше шансів у власній грі. Як за рахунок просування кандидатів, які будуть підтримувати Росію, так і шляхом проведення у владу політиків, які блокуватимуть прогрес, відіграючи роль "корисних ідіотів" РФ. Мета – перетворити новий парламент на ще більш фрагментований та менше реформістський, ніж той, що є зараз. Хаос буде слугувати інтересам Росії більше, ніж будь-який окремий український політик або партія", – відзначив екс-глава НАТО.

      Що Росія робитиме, аби вплинути на результат виборів в Україні?Москва вдаватиметься до усіх можливих маніпуляцій, аби плинути на вибори в Україні. Це доводять дані не лише української, а й іноземних розвідок. Найактивніше РФ намагається чинити інформаційну атаку на українців через екрани телевізорів. Окрім того, вона використовує інформаційну пропаганду, кіберпровокації, спробує захоплювати виборчі дільниці, фінансово підтримує кандидатів і буде намагатися привести до влади свого кандидата.

      Однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Росія не почне повномасштабну війну проти України у період президентських виборів. Вона не має для цього реальних можливостей. Кремль буде чекати результатів голосування аби спробувати домовлятися вже з новообраним президентом або шукати компроміси.

      blog_ava
      Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви
      сьогодні
      7233
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019 НАТО Данія
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Колишній суддя РФ, племінник Ківалова та інші: кому вдалося пройти відбір до Верховного суду
      сьогодні , 23:30 Колишній суддя РФ, племінник Ківалова та інші: кому вдалося пройти відбір до Верховного суду
      Роман Маселко 29
      Головні новини 13 березня: нова акція від "Нацкорпусу" для Порошенка та вирок Манафорту
      сьогодні , 23:03 Головні новини 13 березня: нова акція від "Нацкорпусу" для Порошенка та вирок Манафорту
      607
      Момент, когда мы потеряли свой город, – история жителя Донецка
      сьогодні , 22:00 Момент, когда мы потеряли свой город, – история жителя Донецка
      Повернись живим 748
      Авіакатастрофа в Ефіопії: які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8
      сьогодні , 21:38 Авіакатастрофа в Ефіопії: які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8
      1591
      Діти президентів України: від мільйонера до завсідника вечірок
      сьогодні , 20:02 Діти президентів України: від мільйонера до завсідника вечірок
      Ірина Поліщук 3173
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук