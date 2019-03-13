Яка справжня мета Росії на виборах в Україні: заява екс-глави НАТО

Президентські та парламентські вибори в Україні є мішенню для кремлівських маніпуляторів. Мета Росії - посіяти серед українців та світової спільноти сумніви, що виборчий процес був справедливим, а лідер виборчої гонки отримав перемогу чесним шляхом.

Росія з 2016 року вже стигла втрутитися у виборчий процес щонайменше в 10 країнах Заходу, заявив колишній генеральний секретар НАТО та екс-прем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен, передає Укрінформ.

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Україна – є ціллю Кремля, і Захід розуміє ризики втручання Росії у президенські вибори. Москва вже використовувала нашу країну як випробувальний полігон для відпрацювання інструментів власного втручання раніше, і обов'язково зробить це знову.

Росія застосовує проти України асиметричні засоби війни, які вже стали повсякденним фактом:



- пряму агресію на Донбасі,

- ескалацію в Азовському морі,

- організовує протести проросійських сил,

- проведить кампанії дезінформації,

- влаштовує регулярні хакерські атаки та кібернапади.

Проте, метою РФ під час втручання у вибори може й не бути приведення до влади "прокремлівського" кандидата. Такий розвиток за результати соціологічних досліджень є малоймовірним, принаймні, під час президентської кампанії в Україні.

Я можу припускати, що метою Росії є не обрати "власного" президента в Україні, але делегітимізувати вибори в цілому, як процес. Мета таких дій – підірвати довіру до переможця та посіяти серед українців та міжнародної спільноти сумніви у тому, чи це були чесні та справедливі вибори. Це має посилити російський наратив, що Україна, ніби, є країною-невдахою, інституціям якої не можна довіряти, і де все – на продаж, включаючи результати виборів. Саме таку картину Росія намагається намалювати шляхом втручання,

– наголосив Расмуссен.

Таких явищ може побільшати під час парламентської кампанії, яка почнеться в Україні восени.

"Рада є місцем, де Росія розраховує отримати більше шансів у власній грі. Як за рахунок просування кандидатів, які будуть підтримувати Росію, так і шляхом проведення у владу політиків, які блокуватимуть прогрес, відіграючи роль "корисних ідіотів" РФ. Мета – перетворити новий парламент на ще більш фрагментований та менше реформістський, ніж той, що є зараз. Хаос буде слугувати інтересам Росії більше, ніж будь-який окремий український політик або партія", – відзначив екс-глава НАТО.

Що Росія робитиме, аби вплинути на результат виборів в Україні?Москва вдаватиметься до усіх можливих маніпуляцій, аби плинути на вибори в Україні. Це доводять дані не лише української, а й іноземних розвідок. Найактивніше РФ намагається чинити інформаційну атаку на українців через екрани телевізорів. Окрім того, вона використовує інформаційну пропаганду, кіберпровокації, спробує захоплювати виборчі дільниці, фінансово підтримує кандидатів і буде намагатися привести до влади свого кандидата.



Однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Росія не почне повномасштабну війну проти України у період президентських виборів. Вона не має для цього реальних можливостей. Кремль буде чекати результатів голосування аби спробувати домовлятися вже з новообраним президентом або шукати компроміси.