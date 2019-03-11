Кандидати в президенти: хто має російські "гачки" в біографії

Наразі, у самий розпал передвиборчої кампанії, в лексиконі багатьох кандидатів присутні численні докори на адресу опонентів у бізнес/родинних/дружніх зв'язках з росіянами. Підґрунтя закидів очевидне: ось він чи то пак вона, мають певні стосунки з представниками країни-агресора.

То ж кого з претендентів у президенти бодай щось пов'язувало чи пов'язує з РФ?

Один з лідерів нинішніх виборчих перегонів Юлія Тимошенко у середині 1990-х, займаючись газовим бізнесом, плідно співпрацювала із тодішнім президентом РАО "Газпром" Ремом В'яхіревим. А у серпні 2008 року Тимошенко відмовилася засудити напад Росії на Грузію, за що потрапила під нищівний вогонь критики політичних опонентів. У ті часи, перебуваючи з візитом у Москві, Юлія Тимошенко з Путіним разом кепкували з президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, висміявши інцидент із його краваткою, яку він жував під час телеінтерв'ю, коли російські "зелені чоловічки" вже були неподалік грузинської столиці.

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Чинний гарант Конституції і кандидат в президенти Петро Порошенко був власником юридичних осіб на території Росії, в Липецькій області, пов'язаних із діяльністю корпорації "ROSHEN". На початку 2017 року, за даними медіа, липецька фабрика "ROSHEN" припинила свою діяльність.

Російське громадянство до шлюбу мала дружина старшого сина діючого глави держави, нардепа Олексія Порошенка Юлія. Її мати і батько Олена і Лев Аліханови і зараз мешкають у Росії.

Кандидат "Зе" – Володимир Зеленський до початку анексії Криму активно виступав, знімався в кіно і продюсував кіновиробництво у Російській Федерації.

Згідно з розслідуванням журналістів програми "Схеми", Зеленський до початку поточного року лишався співвласником кінобізнесу в Росії, зокрема компанії "Грін Філмс". На рахунки цієї фірми у 2014 році надійшло понад 340 мільйонів рублів, у 2015-му – понад 208 мільйонів, у 2016-му – понад 123 мільйони, а у 2017-му – майже 180 мільйонів.

Спочатку Зеленський категорично заперечував цю інформацію, але з часом визнав, що має стосунок до кінобізнесу в Росії, і заявив, що виходить зі складу акціонерів кіпрської компанії, яка заснувала "GREEN-FILM" та інші підприємства в Росії.

Юрій Бойко – кандидат в президенти від "Опозиційного блоку", головою політради якої є кум Путіна Віктор Медведчук. Під час керування компанією "Нафтогаз" (2002-2005) Юрія Бойка підозрювали у сумнівних схемах поставок природного газу з Росії і Середньої Азії. Згідно з даними журналістських розслідувань, він виявився одним із власників скандальної компанії "РосУкрЕнерго".

Крім того, дружина "опоблоківця" Віра Бойко у 2017 році від зареєстрованого в Москві ТОВ "Керуюча компанія "Група Поліпластик" отримала у вигляді заробітної плати за сумісництвом 1 мільйон 151 тисячу 524 гривень. На рахунках у російському акціонерному товаристві "НК Банк" дружина Бойка зберігає 3 мільйони 321 тисячу 654 рублі і 48 тисяч 423 долари. Також Віра Бойко є власницею квартири площею 220 квадратних метрів і паркомісця в Росії.

Куратором виборчої кампанії Радикальної партії Олега Ляшка на парламентських виборах 2014 року, згідно відкритих джерел, був російський політтехнолог Ігор Шувалов. Також нещодавно в ефірі одного з політшоу, Олег Валерійович розповів, що в нього є родичі в Росії, але він з ними "давно не спілкується".

Колишній регіонал Олександр Вілкул ніколи не приховував своїх проросійських поглядів, а також факту близької дружби з Олександром Залдостановим на прізвисько "Хірург" і покійним нині Йосипом Кобзоном.

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"Свободівець" Руслан Кошулинський в 1990-х працював кухарем артілі "Полюс", яка видобувала золото у Красноярському краї Росії. А колишній представник "Партії регіонів" Сергій Тарута, голова ради директорів корпорації "Індустріальний союз Донбасу" (холдингова компанія, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу. Контрольний пакет акцій корпорації належить низці російських інвесторів). Втім, минулого року, за словами самого пана Тарути, один з судів російської столиці заарештував його активи і він більше не є акціонером "ІСД".

Епатажний Геннадій Балашов чи не на кожному кутку розповідає, що походить із російського дворянського роду Балашових. Тут, як кажуть, no comments…

Дружина кандидата на пост глави держави Ігоря Смєшко – Юлія є власницею квартири площею 127 квадратних метрів в анексованому Криму (м. Ялта). Сам пан Смєшко, обіймаючи керівні посади в силових структурах України (і опісля цього) неодноразово виступав за тісне співробітництво з РФ.

Російське коріння має екс-міністр транспорту і зв'язку України (2005-2006), голова партії "Відродження" Віктор Бондар. Він народився 5 листопада 1975 року в Ленінграді (нині – Санкт-Петербург).

Друга половинка кандидата Олександра Данилюка – Світлана Суродіна є засновником ПП "Атлант" і співзасновником ТОВ "Фірма Бекас ЛТД". Обидва підприємства були зареєстровані ще до окупації на території Автономної Республіки Крим. Їхнім керівником нині є громадянка Росії. Ці підприємства сплачують податки і збори до російського бюджету.

Тезка лідерки "Батьківщини", самовисуванець Юрій Тимошенко теж народився в РФ – в селі Дивне Ставропольського краю. Якщо відштовхуватись від назви цього населеного пункту, можна констатувати, що дивини у президентській виборчій кампанії-2019 вистачає з головою, починаючи з рекордної кількості кандидатів, закінчуючи битвою штабів "не на життя – на смерть". Чим закінчиться це запекле дербі стане відомо досить скоро, оскільки виборчий час "Ч" 31 березня не за горами.

Отож, запасаємось попкорном...

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