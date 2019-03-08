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      Як кандидатські перестановки вплинуть на вибори

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      Хто кого підтримав і як це вплине на вибори
      Хто кого підтримав і як це вплине на вибори / 24 канал

      В останній момент перед остаточним затвердженням з передвиборчої дистанції зійшли 5 кандидатів на пост президента України. Вони знялися на користь інших кандидатів. Що означає така кількість перестановок у передвиборчих перегонах, як і на що вплинуть ці нові політичні союзи – 24 каналу пояснив політичний аналітик Андрій Вігірінський.

      Хто відмовився від боротьби за президентство5 березня ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом у Президенти:
      - мера Львова та лідера "Самопомочі" Андрія Садового (підтримав Анатолія Гриценка).

      7 березня Центрвиборчком скасував реєстрацію кандидатами у Президенти:
      - нардепа Дмитра Добродомова від партії "Громадський рух "Народний контроль" (підтримав Анатолія Гриценка);
      - нардепа Євгенія Мураєва від партії "Наші" (підтримав Олександра Вілкула);
      - журналіста-розслідувача Дмитра Гнапа від партії "Сила людей" (підтримав Анатолія Гриценка);
      - заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил Сергія Кривоноса від партії “Воїни АТО” (підтримав Петра Порошенка).

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      Мураєв, Вілкул та ОппоБлок

      Зняття Мураєва на користь Вілкула, які обоє відносно молоді політики, орієнтовані переважно на виборця промислових регіонів південного-сходу. У тому числі – на умовно молоду вікову групу, для якої політики з 20-30 ти і більше стажем є неприйнятними у силу нерозуміння поколінь, вважає Вірігінський.

      Об’єднання зроблено до першого туру та з прицілом на парламентську виборчу компанію. За умови об’єднання медійних ресурсів у питанні просування обох лідерів однієї політичної сили, цілком очевидно, що шанси на високу репрезентованість у ВРУ наступного скликання більші, ніж просто сума рейтингів партій цих кандидатів за останніми соцопитуваннями,
      – уточнив аналітик.

      Він нагадав – з ОппоБлоку вийшли спочатку Мураєв, потім Добкін, потім відкололось велике крило ОПЗА на чолі з групою депутатів, лояльних до Бойка. Умовне "крило Ахметова" очолив молодший за таких китів як Новинський та Колесніков, – Вілкул.

      "А тепер іде зворотній процес: Добкін підтримує Вілкула, а у кінцевому результаті маємо фінал від 7-го березня, – Вілкул і Мураєв об’єднуються, за бортом їх корабля колись єдиного "Опозиційного блоку" залишився ОПЗА на чолі з Бойком Мураєвим та Рабіновичем. Які зараз дійсно мають дещо вищі рейтинги ніж ОБ Вілкула/Мураєва. Але до парламентського етапу виборів 2019 року ситуація може бути переглянута", – відзначив Вігірінський.

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      Садовий, Добродомов, Гриценко та демократи

      На думку аналітика, багато у чому ситуація об’єднання Мураєва і Вілкула перекликається із об'єднаннями Гриценка, Садового та Добродомова (крім тези про відносну політичну молодість).

      Розчарувала єдина умова угоди – бути "чесним". Це не серйозно. І свідчить, що у питаннях спільної мандрівки на вибори до парламенту – про згоду говорити поки рано. Хоча така консолідована політична сила, до якої з часом могли б доєднатись і такі люди, як Безсмертний, цілком непогано відіграла б голоси у центральній, західній Україні,
      – уточнив Вігірінський.

      Загалом, вважає експерт, союз демократів вигідний усім сторонам. Зокрема, Добродомову у самостійній гонці ні парламентській, ні президентській не “світило” подолання виборчого бар’єру. У Гриценка найвищий рейтинг і тому, очевидно, зніматись повинні були саме на його користь.

      "Ці об’єднавчі процеси зіграють лише у плюс кандидатам-лідерам цих об’єднань. Так само вони грають на користь виборця, адже спрощують вибір, не нівелюють і не розпорошують його голосу. Це нормальний і хороший державотворчий процес, який можливо, колись доведе до двох-трьох партійної системи, якщо процес буде системним, а не ситуативним (але це ще не скоро)", – констатував аналітик.

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      У кого тепер найбільші шанси

      На думку Вігірінського, рано говорити, що об’єднання гарантує потрапляння когось у 2-й тур. Але рішення про зняття своє і підтримку єдиного кандидата ще можливе, просто заставу не повернуть.

      У того ж Гриценка наче нема протиріч і з Наливайченком, і Безсмертним і з Кошулинським, і з Дерев’янком. Питання в тому, чи вони йому потрібні усі. І приклад з Гнапом є показовим,
      – уточнив експерт.

      Він пояснив щодо Гнапа: його висувала ПП “Сила людей”, яка його відкликали. Водночас політична партія про підтримку Гриценка не заявила. Отже, слова Гнапа про зняття на користь єдиного антикорупційного та демократичного , — лише слова фізичної особи, яка не висловлює позицію партії.

      Вігірінський упевнений, що усіх цих кандидатів точно об’єднує одна фундаментальна цінність – протистояти викривленню волевиявлення громадян з використанням технологій та адмінресурсу. Це дуже позитивний сигнал для українського державотворення – поступитись амбіціями не було для усіх перелічених перешкодою, яку вони не змогли подолати.

      Негатив, який вбачає аналітик – свої кандидатури з перегонів зняли особи, які є у публічній площині системно, вони мають і коло підтримки, і виборця, і рівень упізнаваності у них вищий, ніж у щонайменше ще 20-25 кандидатів, які залишились у перегонах. З точки зору фінансів, ці люди не шкодують 2,5 мільйона гривень, однак фактичної агітації не проводять. Отже – внесок зроблений не за участь у виборах за принципами демократії, а за можливості та права, які їм надаються за статусом кандидатів у Президенти України. На думку експерта, оскарження результатів на певних дільницях буде виходити саме від цих людей.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Садовий і Гриценко об'єдналися Олександр Вілкул Анатолій Гриценко Андрій Садовий Євгеній Мураєв Дмитро Добродомов
      Джерело: 24 канал
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