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      Как кандидатские перестановки повлияют на выборы

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      Кто кого поддержал и как это повлияет на выборы
      Кто кого поддержал и как это повлияет на выборы / 24 канал

      В последний момент перед окончательным утверждением с предвыборной дистанции сошли 5 кандидатов на пост президента Украины. Они снялись в пользу других кандидатов. Что означает такое количество перестановок в предвыборной гонке, как и на что повлияют эти новые политические союзы – 24 каналу пояснил политический аналитик Андрей Вигиринский.

      Кто отказался от борьбы за президентство
      5 марта ЦИК отменила регистрацию кандидатом в Президенты:
      – мэра Львова и лидера "Самопомочи" Андрея Садового (поддержал Анатолия Гриценко).

      7 марта Центризбирком отменил регистрацию кандидатами в Президенты:
      нардепа Дмитрия Добродомова от партии "Общественное движение "Народный контроль" (поддержал Анатолия Гриценко);
      нардепа Евгения Мураева от партии "Наши" (поддержал Александра Вилкула);
      журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа от партии "Сила людей" (поддержал Анатолия Гриценко);
      заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Сергея Кривоноса от партии “Воины АТО” (поддержал Петра Порошенко).

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      Мураев, Вилкул и Оппоблок

      Снятие Мураева в пользу Вилкула, которые оба относительно молодые политики, ориентированные преимущественно на избирателя промышленных регионов юго-востока. В том числе и на условно молодую возрастную группу, для которой политики с 20-30-летним и более стажем неприемлемы в силу непонимания поколений, считает Виригинский.

      Объединение сделано до первого тура и с прицелом на парламентскую избирательную компанию. При условии объединения медийных ресурсов в вопросе продвижения обоих лидеров одной политической силы, вполне очевидно, что шансы на высокую репрезентованность в ВРУ следующего созыва больше, чем просто сумма рейтингов этих партий кандидатов по последним соцопросам,
      – уточнил аналитик.

      Он напомнил, что из Оппоблока вышли сначала Мураев, потом Добкин, потом откололось большое крыло ОПЗА во главе с группой депутатов, лояльных к Бойко. Условное "крыло Ахметова" возглавил младший при таких китах как Новинский и Колесников Вилкул.

      "А теперь идет обратный процесс: Добкин поддерживает Вилкула, а в конечном итоге имеем финал 7-го марта, – Вилкул и Мураев объединяются, за бортом их корабля некогда единого "Оппозиционного блока" остался ОПЗА во главе с Бойко и Рабиновичем, которые сейчас действительно имеют несколько более высокие ретинги чем ОБ Вилкула/Мураева. Но к парламентскому этапу выборов 2019 года ситуация может быть пересмотрена", – отметил Вигиринский.

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      Садовый, Добродомов, Гриценко и демократы

      По мнению аналитика, во многом ситуация объединения Мураева и Вилкула перекликается с объединениями Гриценко, Садового и Добродомова (кроме тезиса про относительную политическую молодость).

      Разочаровало единственное условие соглашения – быть “честным”. Это несерьезно. И свидетельствует, что в вопросах совместного путешествия на выборы в парламент – о согласии говорить пока рано. Хотя такая консолидированная политическая сила, к которой со временем могли бы присоединиться и такие люди, как Бессмертный, вполне неплохо отыграла бы голоса в центральной, западной Украине,
      – уточнил Вигиринский.

      В целом, считает эксперт, союз демократов выгоден всем сторонам. В частности, Добродомову в самостоятельной гонке ни парламентской, ни президентской, не светило преодоление избирательного барьера. У Гриценко самый высокий рейтинг и поэтому, очевидно, сниматься должны были именно в его пользу.

      "Эти объединительные процессы сыграют только в плюс кандидатам-лидерам этих объединений. Также они играют на пользу избирателя, ведь упрощают выбор, не заслоняют и не распыляют его голоса. Это нормальный и хороший государствообразующий процесс, который возможно, когда-нибудь доведет до двух- или трехпартийной системы, если процесс будет системным, а не ситуативным (но это еще не скоро)", – констатировал аналитик.

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      У кого теперь наибольшие шансы

      По мнению Вигиринского, рано говорить, что объединение гарантирует попадание кого-то во 2-й тур. Но решение о снятии своей и поддержке единого кандидата еще возможно, просто залог не вернут.

      У того же Гриценко вроде бы нет противоречий и с Наливайченко, и Бессмертным и с Кошулинским, и с Деревянко. Вопрос в том, нужны ли они ему все. И пример с Гнапом является показательным,
      – уточнил эксперт.

      Он объяснил относительно Гнапа: его выдвигала ЧП "Сила людей", которое его отозвали. В то же время политическая партия о поддержке Гриценко не заявила. Итак, слова Гнапа о снятии в пользу единого антикоррупционного и демократического кандидата, — лишь слова физического лица, которые не выражают позицию партии.

      Вигиринский уверен, что всех этих кандидатов точно объединяет одна фундаментальная ценность – противостоять искажению волеизъявления граждан с использованием технологий и админресурса. Это очень позитивный сигнал для украинского государства – уступить амбициям не было для всех перечисленных препятствием, которое они не смогли преодолеть.

      Негатив, который видит аналитик – свои кандидатуры с выборов сняли лица, которые присутствуют в публичной плоскости системно, они имеют и круг поддержки, и избирателя, и уровень узнаваемости у них выше, чем по меньшей мере у еще 20-25 кандидатов, которые остались в гонке. С точки зрения финансов, эти люди не жалеют 2,5 миллиона гривен, однако фактической агитации не проводят. Следовательно, вклад сделан за участие в выборах по принципам демократии, а за возможности и права, которые им предоставляются по статусу кандидатов в Президенты Украины. По мнению эксперта, обжалование результатов на определенных участках будет исходить именно от этих людей.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Дмитрий Добродомов Евгений Мураев Андрей Садовой Анатолий Гриценко Александр Вилкул Садовый и Гриценко объединились
      Источник: 24 канал
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