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      Кто и почему снял свою кандидатуру с президентских выборов 2019

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      Президентские выборы 2019 - кто и почему снял свою кандидатуру с выборов 2019
      Президентские выборы 2019: кто снял свою кандидатуру и почему / 24 канал

      На президентские выборы Украины ЦИК зарегистрировала 44 кандидатов. Однако, впоследствии некоторые из них решил снять свою кандидатуру.

      До 7 марта включительно кандидаты в президенты имеют возможность снять свою кандидатуру. Окончательный перечень кандидатов будет после 8 марта, потому что именно к концу дня 8 марта ЦИК должен рассмотреть все заявления от кандидатов.

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

      Стоит отметить, что залоговая сумма в размере 2,5 миллиона гривен не возвращается лицам, которые решили снять свою кандидатуру с выборов.

      Андрей Садовый

      1 марта Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу Анатолия Гриценко.

      Мэр Львова отмечал, что идя на выборы, прекрасно понимал "желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров у власти". По мнению Садового, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах.

      Читайте также: Как увеличатся шансы у Гриценко после объединения с Садовым

      По результатам опроса социологического агентства Fama, за Андрея Садового готовы были проголосовать 4,4% человек, а за Гриценко – 8%. 4 марта лидер "Самопомичи" подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры, а 5 числа комиссия его официально сняла с выборов.

      Впоследствии Андрей Садовый Анатолий Гриценко объявили об объединении усилий на выборах президента Украины. Они представили совместный меморандум об объединении усилий на выборах. Соглашение состоит из одного пункта: "Быть честным".

      Смотрите видео как Андрей Садовый заявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов:

      Дмитрий Гнап

      Дмитрий Гнап также подал заявление в Центральную избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры с президентских выборов 2019.

      Накануне экс-журналист заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и поддерживает экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Он приветствовал решение мэра Львова Андрея Садового и сказал, что "это очень важный, ответственный, очень патриотический шаг, который я всячески приветствую".

      Позже, на съезде партии "Сила людей" Гнапа призвали снять свою кандидатуру с выборов.

      Смотрите видео как Дмитрий Гнап заявил, что готов снять свою кандидатуру:

      Сергей Кривонос

      Впоследствии заместитель командира Сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос заявил об отказе участвовать в выборах.

      Сергей Кривонос написал, что принял решение снять свою кандидатуру после рабочего визита в США, "во время которого были обсуждены ключевые вопросы относительно дальнейших шагов по развитию сектора безопасности и обороны страны". Кривонос отметил, что при сохранении риска открытой агрессии РФ против Украины считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего, которым сейчас является президент Петр Порошенко.

      Накануне Сергея Кривоноса на выборы выдвинула политическая партия "Воины АТО".

      Евгений Мураев

      Народный депутат Евгений Мураев также заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов. Он решил поддержать другого кандидата – заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

      Смотрите видео как Евгений Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов:

      Дмитрий Добродомов

      Внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов 7 марта подал заявление в Центральную избирательную комиссию. Он хочет снять свою кандидатуру.

      В Facebook Добродомов опубликовал совместное фото с лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко. Поэтому можно предположить, что политик снялся с выборов именно в пользу Гриценко. Позже в Центральной избирательной комиссии Добродомов сказал, что он убежден, что Анатолий Гриценко выйдет во 2 тур.

      Ранее Гриценко назвал 5 кандидатов в президенты, с которыми ведет переговоры об объединении. Среди них политик называл и Добродомова.

      президентські вибори 2019
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      Теги: Новости Украины Публикации Статьи Новости политики Петр Порошенко ЦИК Выборы Президента 2019 Анатолий Гриценко Дмитрий Гнап Сергей Кривонос Евгений Мураев Дмитрий Добродомов Александр Вилкул Андрей Садовой Садовый и Гриценко объединились
      Источник: 24 канал
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