19:53
7 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як виглядає щастя для росіян. Пиня проти наукового прогресу
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 березня
      Вєсті.UA: Як уряд підтримує вітчизняний кінематограф. Телепорт Геращенко
      Вєсті.UA
      19:09, сьогодні
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, 6 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ

      Хто та чому зняв свою кандидатуру з президентських виборів 2019

      552 Читать новость на русском
      Президентські вибори 2019 - хто та чому зняв свою кандидатуру з президентських виборів 2019
      Президентські вибори 2019: хто зняв свою кандидатуру та чому / 24 канал

      На президентські вибори України ЦВК зареєструвала 44 кандидатів. Однак, згодом дехто з них вирішив зняти свою кандидатуру.

      До 7 березня включно кандидати у президенти мають можливість зняти свою кандидатуру. Остаточний перелік кандидатів буде після 8 березня, бо саме до кінця дня 8 березня ЦВК має розглянути усі заяви від кандидатів.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      Варто зазначити, що заставна сума в розмірі 2,5 мільйона гривень не повертається особам, які вирішили зняти свою кандидатуру з виборів.

      Андрій Садовий

      1 березня Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента на користь Анатолія Гриценка.

      Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах.

      Читайте також: Як збільшаться шанси в Гриценка після об’єднання з Садовим

      За результатами опитування соціологічної агенції Fama, за Андрія Садового готовими були проголосувати 4,4% осіб, а за Гриценка – 8%. 4 березня лідер "Самопомочі" подав заяву до ЦВК про відкликання своєї кандидатури, а 5 числа комісія його офіційно зняла з виборів.

      Згодом Андрій Садовий Анатолій Гриценко оголосили про об'єднання зусиль на виборах президента України. Вони представили спільний меморандум про об’єднання зусиль на виборах. Угода складається з одного пункту: "Бути чесним".

      Дивіться відео як Андрій Садовий заявив про те, що знімає свою кандидатуру з виборів:

      Дмитро Гнап

      Дмитро Гнап також подав заяву до Центральної виборчої комісії про зняття своєї кандидатури з президентських виборів 2019.

      Напередодні екс-журналіст заявив про те, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів та підтримує екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Він привітав рішення мера Львова Андрія Садового та сказав, що "це дуже важливий, відповідальний, дуже патріотичний крок, який я всіляко вітаю".

      Пізніше, на з'їзді партії "Сила людей" Гнапа закликали зняти свою кандидатуру з виборів.

      Дивіться відео як Дмитро Гнап заявив, що готовий зняти свою кандидатуру:

      Сергій Кривонос

      Згодом заступник командира Сил спецоперацій ЗСУ Сергій Кривонос заявив про відмову брати участь у виборах.

      Сергій Кривоніс написав, що прийняв рішення зняти свою кандидатуру після робочого візиту до США, "під час якого були обговорені ключові питання щодо подальших кроків з розвитку сектора безпеки і оборони країни". Кривонос зазначив, що при збереженні ризику відкритої агресії РФ проти України вважає недоцільним змінювати Верховного головнокомандувача, яким зараз є президент Петро Порошенко.

      Напередодні Сергія Кривоноса на вибори висунула політична партія "Воїни АТО".

      Євгеній Мураєв

      Народний депутат Євгеній Мураєв також заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів. Він вирішив підтримати іншого кандидата – заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

      Дивіться відео як Євген Мураєв заявив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів:

      Дмитро Добродомов

      Позафракційний нардеп Дмитро Добродомов 7 березня подав заяву до Центральної виборчої комісії. Він хоче зняти свою кандидатуру.

      У Facebook Добродомов опублікував спільне фото з лідером партії "Громадянська позиція" Анатолієм Гриценком. Тож можна припустити, що політик знявся з виборів саме на користь Гриценка. Пізніше у Центральній виборчій комісії Добродомов сказав, що він переконаний, що Анатолій Гриценко вийде в 2 тур.

      Раніше Гриценко назвав 5 кандидатів у президенти, з якими веде переговори про об'єднання. Серед них політик називав і Добродомова.

      президентські вибори 2019
      Головні дати президентських виборів-2019

      blog_ava
      Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
      сьогодні
      6269
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Публікації Статті Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 ЦВК Андрій Садовий Олександр Вілкул Дмитро Добродомов Євгеній Мураєв Сергій Кривонос Дмитро Гнап Анатолій Гриценко Садовий і Гриценко об'єдналися
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто та чому зняв свою кандидатуру з президентських виборів 2019
      сьогодні , 19:30 Хто та чому зняв свою кандидатуру з президентських виборів 2019
      Анастасія Зазуляк 551
      8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      4 березня , 13:00 8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      Олена Булан 31774
      Фатальні помилки кандидатів у президенти: уроки минулого
      сьогодні , 19:00 Фатальні помилки кандидатів у президенти: уроки минулого
      Ірина Поліщук 491
      Мені казали: Ти зірвав Євробачення, – ексклюзивне інтерв'ю з Романом Скрипіним
      сьогодні , 18:30 Мені казали: Ти зірвав Євробачення, – ексклюзивне інтерв'ю з Романом Скрипіним
      2740
      Вихідний на 8 березня: пережиток СРСР чи норма
      сьогодні , 17:31 Вихідний на 8 березня: пережиток СРСР чи норма
      Світлана Попова 787
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук