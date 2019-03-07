Хто та чому зняв свою кандидатуру з президентських виборів 2019

На президентські вибори України ЦВК зареєструвала 44 кандидатів. Однак, згодом дехто з них вирішив зняти свою кандидатуру.

До 7 березня включно кандидати у президенти мають можливість зняти свою кандидатуру. Остаточний перелік кандидатів буде після 8 березня, бо саме до кінця дня 8 березня ЦВК має розглянути усі заяви від кандидатів.

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Варто зазначити, що заставна сума в розмірі 2,5 мільйона гривень не повертається особам, які вирішили зняти свою кандидатуру з виборів.

Андрій Садовий

1 березня Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента на користь Анатолія Гриценка.

Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах.

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За результатами опитування соціологічної агенції Fama, за Андрія Садового готовими були проголосувати 4,4% осіб, а за Гриценка – 8%. 4 березня лідер "Самопомочі" подав заяву до ЦВК про відкликання своєї кандидатури, а 5 числа комісія його офіційно зняла з виборів.

Згодом Андрій Садовий Анатолій Гриценко оголосили про об'єднання зусиль на виборах президента України. Вони представили спільний меморандум про об’єднання зусиль на виборах. Угода складається з одного пункту: "Бути чесним".

Дивіться відео як Андрій Садовий заявив про те, що знімає свою кандидатуру з виборів:

Дмитро Гнап

Дмитро Гнап також подав заяву до Центральної виборчої комісії про зняття своєї кандидатури з президентських виборів 2019.

Напередодні екс-журналіст заявив про те, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів та підтримує екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Він привітав рішення мера Львова Андрія Садового та сказав, що "це дуже важливий, відповідальний, дуже патріотичний крок, який я всіляко вітаю".

Пізніше, на з'їзді партії "Сила людей" Гнапа закликали зняти свою кандидатуру з виборів.

Дивіться відео як Дмитро Гнап заявив, що готовий зняти свою кандидатуру:

Сергій Кривонос

Згодом заступник командира Сил спецоперацій ЗСУ Сергій Кривонос заявив про відмову брати участь у виборах.

Сергій Кривоніс написав, що прийняв рішення зняти свою кандидатуру після робочого візиту до США, "під час якого були обговорені ключові питання щодо подальших кроків з розвитку сектора безпеки і оборони країни". Кривонос зазначив, що при збереженні ризику відкритої агресії РФ проти України вважає недоцільним змінювати Верховного головнокомандувача, яким зараз є президент Петро Порошенко.

Напередодні Сергія Кривоноса на вибори висунула політична партія "Воїни АТО".

Євгеній Мураєв

Народний депутат Євгеній Мураєв також заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів. Він вирішив підтримати іншого кандидата – заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

Дивіться відео як Євген Мураєв заявив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів:

Дмитро Добродомов

Позафракційний нардеп Дмитро Добродомов 7 березня подав заяву до Центральної виборчої комісії. Він хоче зняти свою кандидатуру.

У Facebook Добродомов опублікував спільне фото з лідером партії "Громадянська позиція" Анатолієм Гриценком. Тож можна припустити, що політик знявся з виборів саме на користь Гриценка. Пізніше у Центральній виборчій комісії Добродомов сказав, що він переконаний, що Анатолій Гриценко вийде в 2 тур.

Раніше Гриценко назвав 5 кандидатів у президенти, з якими веде переговори про об'єднання. Серед них політик називав і Добродомова.



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