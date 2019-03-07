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      В полиции напомнили об уголовной ответственности за препятствование избирательному праву

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      Киевская милиция предупредила об уголовной ответственности за нарушения на выборах
      Киевская милиция предупредила об уголовной ответственности за нарушения на выборах / Фото из открытых источников

      Полиция Киева подчеркнула, что препятствование избирательному праву наказывается лишением свободы до 10 лет заключения, а похищение бюллетеня – лишением свободы до 7 лет заключения.

      В частности, в полиции напомнили, что за такие нарушения во время предыдущих выборов к уголовной ответственности были привлечены 80 человек, из которых 5 отбывают наказание в тюрьме.

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      В серии коротких информационных роликов "Честные выборы – сильная Украина" собрана важная информация о возможных нарушениях и виды наказания. Также сообщается, что в случае выявления нарушений нужно обращаться в полицию по телефону 102.

      Так, за препятствование, сокрытие, похищение бюллетеня для голосования можно получить до 7 лет заключения, а принятие предложения, обещания, получения избирателем неправомерной выгоды наказывается ограничением свободы до 2 лет.

      Предложение, обещание, предоставление неправомерной выгоды избирателю наказывается лишением свободы до 7 лет заключения.

      Смотрите видео: Честные выборы – сильная Украина

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Полиция Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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