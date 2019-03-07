У поліції нагадали про кримінальну відповідальність за перешкоджання виборчому праву

Поліція Києва наголосила, що перешкоджання виборчому праву карається позбавленням волі до 10 років ув'язнення, а викрадення бюлетеня – позбавленням волі до 7 років ув'язнення.

Зокрема, у поліції нагадали, що за такі порушення під час попередніх виборів до кримінальної відповідальності було притягнуто 80 осіб з яких 5 відбувають покарання у в’язниці.

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У серії коротких інформаційних роликів "Чесні вибори – сильна Україна" зібрана важлива інформація про можливі порушення та види покарання. Також повідомляється, що у випадку виявлення порушень потрібно звертатися до поліції за телефоном 102.

Так, за перешкоджання, приховування, викрадення бюлетеня для голосування можна отримати до 7 років ув'язнення, а прийняття пропозиції, обіцянки, одержання виборцем неправомірної вигоди карається обмеженням волі до 2 років.

Пропозиція, обіцянка, надання неправомірної вигоди виборцю карається позбавленням волі до 7 років ув'язнення.

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