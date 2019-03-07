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      У поліції нагадали про кримінальну відповідальність за перешкоджання виборчому праву

      37 Читать новость на русском
      Київська поліція попередила про кримінальну відповідальність за порушення на виборах
      Київська поліція попередила про кримінальну відповідальність за порушення на виборах / Фото з відкритих джерел

      Поліція Києва наголосила, що перешкоджання виборчому праву карається позбавленням волі до 10 років ув'язнення, а викрадення бюлетеня – позбавленням волі до 7 років ув'язнення.

      Зокрема, у поліції нагадали, що за такі порушення під час попередніх виборів до кримінальної відповідальності було притягнуто 80 осіб з яких 5 відбувають покарання у в’язниці.

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      У серії коротких інформаційних роликів "Чесні вибори – сильна Україна" зібрана важлива інформація про можливі порушення та види покарання. Також повідомляється, що у випадку виявлення порушень потрібно звертатися до поліції за телефоном 102.

      Так, за перешкоджання, приховування, викрадення бюлетеня для голосування можна отримати до 7 років ув'язнення, а прийняття пропозиції, обіцянки, одержання виборцем неправомірної вигоди карається обмеженням волі до 2 років.

      Пропозиція, обіцянка, надання неправомірної вигоди виборцю карається позбавленням волі до 7 років ув'язнення.

      Дивіться відео: Чесні вибори – сильна Україна

       

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      Теги: Новини України Новини політики Поліція Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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