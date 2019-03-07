На хабарі Тимошенку за відмову балотуватися затримали голову однієї із політичних партій

Під час спроби вручення хабара народному депутату та кандидату у президенти України Юрію Тимошенку за відмову балотуватися було затримано осіб, серед яких голова однієї із політичних партій.

У ГПУ наразі не вказали, кого саме було затримано. Зазначається, що Тимошенку пропонували суму у розмірі 5 мільйонів гривень.

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Речник ГПУ Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook зауважив, що Тимошенко звернувся з відповідною заявою до Генеральної прокуратури України.

Згодом Лисенко повідомв про затримання другого зловмисника, який причетний до давання хабара.

Про це у своєму Facebook також повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

З огляду на відоме слідству листування затриманих виконавців з політиками, чекаю лагасу про політичні репресії,

– написав Луценко

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При цьому генпрокурор не повідомив жодних подробиць про затримання, особи затриманих і політиків, з якими вели переписку зловмисники.