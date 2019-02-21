Хто такий Юрій Тимошенко: біографія кандидата у президенти

Юрій Тимошенко – офіційно зареєстрований кандидат у президенти України. Нардеп-колишній член "Народного фронту" на вибори іде як самовисуванець. 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата в президенти.

Біографія Юрія Тимошенка

Народився Юрій Тимошенко у селі Дивне Ставропольського краю Росії.

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Освіта – Івано-Франківське кооперативне професійно-технічне училище (спеціальність "Продавець-консультант").

Кар’єру почав на посаді експедитора торгового відділу у Коломийському управлінні громадського харчування. Після цього працював експедитором у воєнторзі Головного управління торгівлі Міністерства оборони СРСР.

Працював Тимошенко у низці колгоспів. Так, у колгоспі імені 22-го з'їзду КПРС займався ремонтними роботами. У колгоспі "Жовтень" на Тернопільщині був робітником цеху підсобних промислів. А в колгоспі "Шляхом Леніна" працював малярем-висотником. На такій самі посаді працював і в кооперативі "Будівельник".

Протягом 2006-2013 років Тимошенко працював на громадських засадах водієм-експедитором у ТОВ "Українська видавнича спілка".

Навесні 2014 року Тимошенко став гвардійцем Першого батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчицького Національної гвардії. Того ж року став народним депутатом України, пройшовши до Ради за списком "Народного фронту".



Юрій Тимошенко на Майдані у 2014 році

Тимошенко також перебуває у складі "Української Гельсінської спілки", є співзасновником товариства "Меморіал" у Коломиї та учасником усіх його розкопок. Політик є членом Коломийської станиці братства вояків ОУН-УПА, "Народної самооборони Коломийщини" та партії "Народний фронт". Був учасником Майдану у 2014 році.

У січні 2019 року Тимошенка виключили з парламентської фракції "Народного фронту" за втрату зв’язку із депутатською фракцією, неодноразове порушення дисципліни, ігнорування рішень депутатської фракції, які стосуються важливих політико-економічних питань. Проте це – офіційна позиція фракції. А за даними ЗМІ, Тимошенка виключили з фракції через його намір стати президентом України.

Скандали довкола Юрія Тимошенка

Ініціали Юрія Володимировича Тимошенка повністю співпадають із ініціалами лідерки "Батьківщини" Юлії Володимирівни Тимошенко, яка теж побореться за президентське крісло. Лідерку "Батьківщини" страшенно обурила поява у виборчих списках кандидата з такими ж прізвищем та ініціалами, як у неї. В цьому Юлія Тимошенко звинуватила чинного президента Петра Порошенка. Мовляв, він безпосередньо долучився до цієї справи.

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Юлія Тимошенко вимагала від Порошенка зняти з виборів Юрія Тимошенка. Проте цього не сталося.



Юрій Тимошенко подав документи в ЦВК і його зареєстрували кандидатом у президенти

Гроші та майно Юрія Тимошенка

У своїй декларації за 2017 рік політик вказав, що разом із дружиною і сином володіє будинком у Коломиї площею 136,8 квадратних метра. Тимошенко також є власником земельної ділянки в Івано-Франківській області площею 870 квадратних метрів. Кандидат у президенти орендує квартиру в Києві на 66 квадратних метрів.

Дружина Тимошенка Зоряна має будинок у Коломиї на 600 квадратних метрів, орендує там же земельну ділянку на 120 квадратних метрів. Жінка також володіє в Коломиї офісом-магазином на 174 квадратних метри.

Щодо заробітку Тимошенка, то за рік роботи у парламенті нардеп отримав зарплату у розмірі 238 тисяч 956 гривень. Дружина політика за роботу у Відділі культури Коломийської райдержадміністрації отримала зарплату у розмірі 18 тисяч 258 гривень та за роботу в музичній школі – 13 тисяч 684 гривні.

Політична програма Юрія Тимошенка

Кандидат у президенти обіцяє відновити територіальну цілісність України, встановити контроль над державним кордоном та повернути під контроль Києва окуповані території Донбасу та Криму.

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Тимошенко також обіцяє забезпечити вступ України до НАТО, створити загальнодержавну систему воєнної мобілізації, очистити армію від корупції.

Політик планує провести прозору і справедливу приватизацію державного майна, скоротити державний борг України, відкрити ринок землі сільськогосподарського призначення, відродити машинобудівну галузь, стимулювати розвиток авіабудівної та аерокосмічної галузі, зобов’язати роботодавців створювати належні умови та оплати праці, підвищити прожитковий мінімум і пенсії.

Кандидат у президенти виступає за введення візового режиму з Росією та повне припинення транспортного сполучення з нею.

Тимошенко хоче запровадити держпрограму щодо повернення в Україну трудових мігрантів, проводити медичну та освітню реформи, скасувати недоторканність депутатів, президента, суддів та посилити кримінальну відповідальність за корупцію.

Як відбуватимуться вибори президента України? Центральна виборча комісія зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.