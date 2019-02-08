Тимошенко розгнівалась на Порошенка через однофамільця на виборах президента

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко вважає, президент Петро Порошенко безпосередньо долучився до появи у виборчих списках ще одного кандидата не лише з прізвищем Тимошенко, а й з аналогічними ініціалами. Відтак, вона звернулася до гаранта з вимогою зняти Юрія Володимировича Тимошенка з виборів.

6 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у президенти Юрія Тимошенка, який балотуватиметься як самовисуванець. Окрім схожого прізвища з лідеркою "Батьківщини", він ще має аналогічні з нею ініціали Ю. В. (Юрій Володимирович – Юлія Володимирівна).

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Судячи з усього, це неабияк не сподобалося Юлії Тимошенко, оскільки та у бік президента зазначила, що вимагає зняти з виборів її однофамільця. Як вважає політикиня, президент і його штаб в останні дні реєстрації з власної ініціативи зареєстрували Тимошенка Юрія Володимировича.

"Я звертаюся до президента: так, як ви ставили цього Тимошенко Юрія Володимировича у список кандидатів у президенти, так само згадайте про честь, і видаліть цього Тимошенка Ю.В. з кандидатів у президенти, а також припиніть такі брудні маніпуляції", – зазначила лідерка "Батьківщини" у ефірі телеканалу "1+1".

Водночас вона підкреслила, що її команда точно знає, хто вносив грошову заставу за Тимошенка та як все відбувалося.

"Це вони розраховують таким шахрайським принизливим способом забрати у мене на виборах якісь відсотки та передати людині, яка нічого спільного немає з президентством", – переконує кандидатка у президенти.

Наживо. В ефірі програми ПРАВО НА ВЛАДУ на телеканалі 1+1 Posted by Юлія Тимошенко on Thursday, 7 February 2019

Юлія Тимошенко оголосила про похід у президенти 22 січня під час з’їзду своєї партії, а вже наступного дня вона подала документи до ЦВК. Комісія, зі свого боку, зареєструвала її 25 числа. 27 січня Тимошенко оприлюднила електронну декларацію про прибутки за 2017 рік.

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За результами двох останніх соцопитувань, які проводили група Рейтинг і спільно КМІС, "Социс" і Центр Разумкова, лідерка "Батьківщини" наразі посідає другу сходинку, поступаючись шоумену Володимиру Зеленському. Щоправда, випереджає "Леді Ю" чинного президента Петра Порошенка, який йде поки третім.

З біографією Юлії Тимошенко Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

Що відомо про Тимошенка Юрія Володимировича? Народився він у 1961 році у Ставропольському краї Росії. На вибори йде як самовисуванець.



Є народним депутатом 8-го скликання Верховної Ради. Висував його до парламенту "Народний фронт", але у січні 2019 року політсила виключила його з фракції. Керівник фракції НФ Максим Бурбак пояснював такий крок тим, що Тимошенко "втратив зв'язок з депутатською фракцією, неодноразово порушував дисципліну, ігнорував рішення депутатської фракції, які стосуються важливих політико-економічних питань".



У травні 2014 року Тимошенко увійшов до складу Нацгвардії, а саме до Першого батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчицького. До цього працював здебільшого на ремонтних і будівельних роботах, зокрема за радянських часів у колгоспах.



Одружений. Має двох доньок і два сини. У 2016 році президент Порошенко нагородив його ювілейною медаллю "25 років незалежності України".





Юрій Тимошенко



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