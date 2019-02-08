01:37
8 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Криве дзеркало Путіна. Медвєдєв взявся за таблицю Мендєлєєва
      Вєсті Кремля
      21:59, 7 лютого
      Вєсті.UA: Що ж сказала Луценко. Цукерка для Януковича
      Вєсті.UA
      19:38, 7 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, 6 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Садовий, Гриценко, Шевченко, Бондар, Тимошенко і Зеленський підписали Меморандум за чесні вибори

      131 Читать новость на русском
      Садовий, Гриценко, Шевченко, Бондар, Тимошенко, Зеленський підписали Меморандум за чесні вибори
      Садовий, Гриценко, Шевченко, Бондар, Тимошенко, Зеленський підписали Меморандум за чесні вибори / Колаж 24 каналу

      Кандидати у президенти України Андрій Садовий, Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Олександр Шевченко, Віктор Бондар та Володимир Зеленський підписали Меморандум за чесні вибори і про спільну протидію фальсифікаціям на заклик громадських організацій.

      П'ятеро кандидатів підписали Меморандум в ефірі телеканалу "1+1". Згодом до них приєднався ще Володимир Зеленський.

      Читайте також: Вибори-2019 є найнебезпечніші за 27 років, – експерт назвав причини

      Цей документ містить низку зобов'язань з боку кандидатів щодо утримання від фальсифікації результатів виборів.

      Ми, кандидати у президенти України, усвідомлюючи, що основою демократичного суспільства є вільні демократичні вибори, розуміючи важливість забезпечити демократичний шлях розвитку України, об'єднуємо наші зусилля для протидії фальсифікації виборів та захисту вільного і чесного волевиявлення громадян України. Сьогодні чесність і прозорість виборів знову є під загрозою. Численні факти свідчать про те, що влада готується до масштабної фальсифікації результатів виборів. Такі спроби фальсифікувати вибори знищують майбутнє наших дітей,
      – йдеться у документі. 

      Через фальсифікацію результатів виборів Україні загрожує хаос, втрата суб'єктивності, втрата демократичного шляху розвитку та європейського вектора інтеграції.

      Ініціатива "За чесні вибори" має захистити право українців на чесні вибори і, як наслідок, захистити демократичний шлях розвитку України.

      Окрім того, кандидати у президенти, які підписали Меморандум, закликали інших кандидатів, політиків, громадських лідерів, волонтерів та простих українців долучитися до цієї ініціативи.

      "Ми також закликаємо кожного громадянина України не дати втягнути себе у процес фальсифікації виборів і повідомляти про всі факти та спроби фальсифікацій в координаційну раду, який у найближчі дні буде створена нашими політичними силами. Ми звертаємося до наших міжнародних партнерів із закликом допомогти захистити вільний вибір українського народу", – зазначається в тексті.


      Президентські вибори 2019: головні дати

      Що відомо про президентські вибори 2019 року?До Центральної виборчої комісії 91 осіб подали документи для участі у президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. ЦВК вже зареєструвала 42 із них, та ще 47 особам відмовила.

      blog_ava
      Перейменування областей: кому та як міняти документи
      7 лютого
      7485
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Шевченко Олександр Леонідович Анатолій Гриценко Юлія Тимошенко Андрій Садовий Президентські вибори 2019 Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Якими суперечливими рішеннями щодо відомих чиновників прославився суддя Каркашьян
      7 лютого , 23:50 Якими суперечливими рішеннями щодо відомих чиновників прославився суддя Каркашьян
      Ірина Шиба 69
      Головні новини 7 лютого: депутати плідно попрацювали в Раді, знайдено заміну Супрун
      7 лютого , 22:25 Головні новини 7 лютого: депутати плідно попрацювали в Раді, знайдено заміну Супрун
      2183
      Курсу на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      7 лютого , 22:00 Курсу на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      Артем Овдієнко 284
      Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
      7 лютого , 21:03 Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
      1945
      Гроші зі сміття: як на нелегальних сміттєзвалищах роблять бізнес
      7 лютого , 20:05 Гроші зі сміття: як на нелегальних сміттєзвалищах роблять бізнес
      Світлана Попова 598
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук