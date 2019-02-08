Садовий, Гриценко, Шевченко, Бондар, Тимошенко і Зеленський підписали Меморандум за чесні вибори

Кандидати у президенти України Андрій Садовий, Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Олександр Шевченко, Віктор Бондар та Володимир Зеленський підписали Меморандум за чесні вибори і про спільну протидію фальсифікаціям на заклик громадських організацій.

П'ятеро кандидатів підписали Меморандум в ефірі телеканалу "1+1". Згодом до них приєднався ще Володимир Зеленський.

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Цей документ містить низку зобов'язань з боку кандидатів щодо утримання від фальсифікації результатів виборів.

Ми, кандидати у президенти України, усвідомлюючи, що основою демократичного суспільства є вільні демократичні вибори, розуміючи важливість забезпечити демократичний шлях розвитку України, об'єднуємо наші зусилля для протидії фальсифікації виборів та захисту вільного і чесного волевиявлення громадян України. Сьогодні чесність і прозорість виборів знову є під загрозою. Численні факти свідчать про те, що влада готується до масштабної фальсифікації результатів виборів. Такі спроби фальсифікувати вибори знищують майбутнє наших дітей,

– йдеться у документі.

Через фальсифікацію результатів виборів Україні загрожує хаос, втрата суб'єктивності, втрата демократичного шляху розвитку та європейського вектора інтеграції.

Ініціатива "За чесні вибори" має захистити право українців на чесні вибори і, як наслідок, захистити демократичний шлях розвитку України.

Окрім того, кандидати у президенти, які підписали Меморандум, закликали інших кандидатів, політиків, громадських лідерів, волонтерів та простих українців долучитися до цієї ініціативи.

"Ми також закликаємо кожного громадянина України не дати втягнути себе у процес фальсифікації виборів і повідомляти про всі факти та спроби фальсифікацій в координаційну раду, який у найближчі дні буде створена нашими політичними силами. Ми звертаємося до наших міжнародних партнерів із закликом допомогти захистити вільний вибір українського народу", – зазначається в тексті.



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