Вибори-2019 є найнебезпечніші за 27 років, – експерт назвав причини

У "Рейтинг найбільших брехунів та маніпуляторів" у 2018 році увійшли топ-кандидати на посаду президента України. У передвиборчому році найчастіше казали неправду Юлія Тимошенко, Вадим Рабінович, Олег Ляшко, Юрій Бойко та Петро Порошенко.

У прямому ефірі 24 каналу політичний експерт Микола Давидюк розповів, що українці своїм голосуванням виводять брехунів у топ-рейтинги.

Хто з політиків увійшов у рейтинг брехунів у 2018 році – читайте у матеріалі 24 каналу

"Українцям треба "вирощувати" нових політиків і їх контролювати. Язик політику не прив'яжеш, вони говоритимуть все, що захочуть. Особливо, якщо ми на це будемо реагувати рейтингами. Ріст рейтингів людей, які є брехунами та маніпулюють, це велика загроза для України", – пояснив експерт.



Рейтинг брехунів у 2018 році

Він додав, що через це вибори-2019 є найменш інтелектуальними за 27 років.

Вони (вибори-2019, – 24 канал) є найбільш небезпечними та популістичні. Те ж саме і з якістю самих кандидатів. На превеликий жаль, ми робимо зосереджені обличчя, коли вибираємо між цими політиками. Насправді там нема між чим вибирати,

– наголосив Микола Давидюк.



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