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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
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      Вибори-2019 є найнебезпечніші за 27 років, – експерт назвав причини

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      Політичний експерт Микола Давидюк
      Політичний експерт Микола Давидюк / Фото з відкритих джерел

      У "Рейтинг найбільших брехунів та маніпуляторів" у 2018 році увійшли топ-кандидати на посаду президента України. У передвиборчому році найчастіше казали неправду Юлія Тимошенко, Вадим Рабінович, Олег Ляшко, Юрій Бойко та Петро Порошенко.

      У прямому ефірі 24 каналу політичний експерт Микола Давидюк розповів, що українці своїм голосуванням виводять брехунів у топ-рейтинги. 

      Хто з політиків увійшов у рейтинг брехунів у 2018 році – читайте у матеріалі 24 каналу

      "Українцям треба "вирощувати" нових політиків і їх контролювати. Язик політику не прив'яжеш, вони говоритимуть все, що захочуть. Особливо, якщо ми на це будемо реагувати рейтингами. Ріст рейтингів людей, які є брехунами та маніпулюють, це велика загроза для України", – пояснив експерт. 

      рейтинг брехунів
      Рейтинг брехунів у 2018 році

      Він додав, що через це вибори-2019 є найменш інтелектуальними за 27 років.

      Вони (вибори-2019, – 24 канал) є найбільш небезпечними та популістичні. Те ж саме і з якістю самих кандидатів. На превеликий жаль, ми робимо зосереджені обличчя, коли вибираємо між цими політиками. Насправді там нема між чим вибирати,
      – наголосив Микола Давидюк.

      вибори
      Президентські вибори 2019: головні дати

      Що відомо про президентські вибори 2019 роки?До Центральної виборчої комісії 91 осіб подали документи для участі у президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. ЦВК вже зареєструвала 41 із них.

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      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 ЦВК Юлія Тимошенко Петро Порошенко Юрій Бойко
      Джерело: 24 канал
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