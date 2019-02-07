Выборы-2019 являются самыми опасными за 27 лет, – эксперт назвал причины

В "Рейтинг крупнейших лжецов и манипуляторов" в 2018 году вошли топ-кандидаты на пост президента Украины. В предвыборном году чаще всего говорили неправду Юлия Тимошенко, Вадим Рабинович, Олег Ляшко, Юрий Бойко и Петр Порошенко.

В прямом эфире 24 канала политический эксперт Николай Давидюк рассказал, что украинцы своим голосованием выводят лжецов в топ-рейтинги.

Кто из политиков вошел в рейтинг лжецов в 2018 году – читайте в материале 24 канала

"Украинцам надо "выращивать" новых политиков и их контролировать. Язык политику не привяжешь, они будут говорить все, что захотят. Особенно, если мы на это будем реагировать рейтингами. Рост рейтингов людей, которые являются лжецами и манипулируют, это большая угроза для Украины", – пояснил эксперт.

Рейтинг лжецов в 2018 году

Он добавил, что из-за этого выборы-2019 являются наименее интеллектуальными за 27 лет.

Они (выборы-2019, – 24 канал) являются наиболее опасными и популистскими. То же самое и с качеством самих кандидатов. К большому сожалению, мы делаем сосредоточенные лица, когда выбираем между этими политиками. На самом деле там нет между чем выбирать,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Президентские выборы 2019: главные даты

Что известно о президентских выборах 2019 года?

В Центральную избирательную комиссию 91 человек подал документы для участия в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. ЦИК уже зарегистрировала 41 из них.