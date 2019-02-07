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      Выборы-2019 являются самыми опасными за 27 лет, – эксперт назвал причины

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      Политический эксперт Николай Давидюк
      Политический эксперт Николай Давидюк / Фото из открытых источников

      В "Рейтинг крупнейших лжецов и манипуляторов" в 2018 году вошли топ-кандидаты на пост президента Украины. В предвыборном году чаще всего говорили неправду Юлия Тимошенко, Вадим Рабинович, Олег Ляшко, Юрий Бойко и Петр Порошенко.

      В прямом эфире 24 канала политический эксперт Николай Давидюк рассказал, что украинцы своим голосованием выводят лжецов в топ-рейтинги.

      Кто из политиков вошел в рейтинг лжецов в 2018 году – читайте в материале 24 канала

      "Украинцам надо "выращивать" новых политиков и их контролировать. Язык политику не привяжешь, они будут говорить все, что захотят. Особенно, если мы на это будем реагировать рейтингами. Рост рейтингов людей, которые являются лжецами и манипулируют, это большая угроза для Украины", – пояснил эксперт.

      рейтинг брехунів

      Рейтинг лжецов в 2018 году

      Он добавил, что из-за этого выборы-2019 являются наименее интеллектуальными за 27 лет.

      Они (выборы-2019, – 24 канал) являются наиболее опасными и популистскими. То же самое и с качеством самих кандидатов. К большому сожалению, мы делаем сосредоточенные лица, когда выбираем между этими политиками. На самом деле там нет между чем выбирать,
      – подчеркнул Николай Давидюк.

      вибориПрезидентские выборы 2019: главные даты

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Юрий Бойко Петр Порошенко Юлия Тимошенко ЦИК
      Источник: 24 канал
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