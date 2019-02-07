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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
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      Російські спостерігачі на виборах в Україні виконували роль пропагандистів, – експерт

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      Путін не зможе маніпулювати спостерігачами на виборах президента
      Путін не зможе маніпулювати спостерігачами на виборах президента / Фото з відкритих джерел

      Президентські вибори потрібно закрити для пропагандистів. Зокрема, російських, які місію спостереження використовували для підтримки окремих кандидатів у президенти чи політичних сил. Які схеми вони використовують, щоб таки потрапити в Україну.

      Про це 24 каналу розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

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      Фахівець зазначає: Україна має негативний досвід останніх виборчих кампаній, коли спостерігачі де-факто працювали російськими пропагандистами.

      Традиційно в Україні працювала так звана група спостерігачів від міжпарламентської асамблеї СНД. Вони завжди виконували роль не просто політичних туристів. Їхні заяви так чи інакше посилювали інформаційну кампанію Януковича чи Партії регіонів,
      – зазначає Олексій Кошель.

      Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів? Через своїх спостерігачів Росія буде намагатися вплинути на українців під час виборів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора. Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників РФ.

      У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.

      За його словами, такі групи спостерігачів не могли проводити об’єктивне спостереження, оскільки були малочисельними і не дотримувалися методики спостереження. За правилами, група спостерігачів приїжджає на довгострокове спостереження – за місяць-два до виборів і в день виборів – окрема велика група для спостереження.

      Російські чи дружні до Москви групи спостерігачів були упередженими. Давали особисту оцінку і таким чином посилювати окремі інформаційні скандали в день виборів. Тому рішення щодо не допуску російських спостерігачів, які можуть виконувати функцію пропагандистів цілком виправдане,
      – говорить Кошель.

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      Разом з тим він наголошує, що в Росії є кілька громадських організацій, які отримали статус іноземних агентів. Одна з них отримала премію Андрія Сахарова. Ще одна викрила схеми масштабних фальсифікацій виборів Путіна в 2018 році. Участь таких груп спостерігачів, проти яких бореться Кремль, не несе жодних загроз.

      Що потрібно знати про президентські вибори-2019:

      1. Президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року.
      2. Офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня.
      3. Якщо буде рішення про проведення другого туру президентських виборів, то він відбудеться 21 квітня.
      4. 91  особа подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України. 34 з них ЦВК зареєструвала.
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Верховна Рада Президентські вибори 2019 Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
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