Российские наблюдатели на выборах в Украине выполняли роль пропагандистов, – эксперт

Президентские выборы нужно закрыть для пропагандистов. В частности, российских, которые миссию наблюдения использовали для поддержки отдельных кандидатов в президенты или политических сил. Какие схемы они используют, чтобы все же попасть в Украину.

Об этом 24 каналу рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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Специалист отмечает: Украина имеет негативный опыт последних избирательных кампаний, когда наблюдатели де-факто работали российскими пропагандистами.

Традиционно в Украине работала так называемая группа наблюдателей от межпарламентской ассамблеи СНГ. Они всегда выполняли роль не просто политических туристов. Их заявления так или иначе усиливали информационную кампанию Януковича или Партии регионов,

– отмечает Алексей Кошель.

Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?

Через своих наблюдателей Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора. Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.



В ответ на это посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.



7 февраля Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

По его словам, такие группы наблюдателей не могли проводить объективное наблюдение, поскольку были малочисленными и не придерживались методики наблюдения. По правилам, группа наблюдателей приезжает на долгосрочное наблюдение – за месяц-два до выборов и в день выборов – отдельная большая группа для наблюдения.

Российские или дружественные к Москве группы наблюдателей были предвзятыми. Давали личную оценку и таким образом усиливали отдельные информационные скандалы в день выборов. Поэтому решение о недопуске российских наблюдателей, которые могут выполнять функцию пропагандистов, вполне оправдано,

– говорит Кошель.

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Вместе с тем он подчеркивает, что в России есть несколько общественных организаций, которые получили статус иностранных агентов. Одна из них получила премию Андрея Сахарова. Еще одна разоблачила схемы масштабных фальсификаций выборов Путина в 2018 году. Участие таких групп наблюдателей, против которых борется Кремль, не несет никаких угроз.

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