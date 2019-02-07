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      Российские наблюдатели на выборах в Украине выполняли роль пропагандистов, – эксперт

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      Путин не сможет манипулировать наблюдателями на выборах президента
      Путин не сможет манипулировать наблюдателями на выборах президента / Фото из открытых источников

      Президентские выборы нужно закрыть для пропагандистов. В частности, российских, которые миссию наблюдения использовали для поддержки отдельных кандидатов в президенты или политических сил. Какие схемы они используют, чтобы все же попасть в Украину.

      Об этом 24 каналу рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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      Специалист отмечает: Украина имеет негативный опыт последних избирательных кампаний, когда наблюдатели де-факто работали российскими пропагандистами.

      Традиционно в Украине работала так называемая группа наблюдателей от межпарламентской ассамблеи СНГ. Они всегда выполняли роль не просто политических туристов. Их заявления так или иначе усиливали информационную кампанию Януковича или Партии регионов,
      – отмечает Алексей Кошель.

      Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?
      Через своих наблюдателей Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора. Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.

      В ответ на это посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

      7 февраля Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

      По его словам, такие группы наблюдателей не могли проводить объективное наблюдение, поскольку были малочисленными и не придерживались методики наблюдения. По правилам, группа наблюдателей приезжает на долгосрочное наблюдение – за месяц-два до выборов и в день выборов – отдельная большая группа для наблюдения.

      Российские или дружественные к Москве группы наблюдателей были предвзятыми. Давали личную оценку и таким образом усиливали отдельные информационные скандалы в день выборов. Поэтому решение о недопуске российских наблюдателей, которые могут выполнять функцию пропагандистов, вполне оправдано,
      – говорит Кошель.

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      Вместе с тем он подчеркивает, что в России есть несколько общественных организаций, которые получили статус иностранных агентов. Одна из них получила премию Андрея Сахарова. Еще одна разоблачила схемы масштабных фальсификаций выборов Путина в 2018 году. Участие таких групп наблюдателей, против которых борется Кремль, не несет никаких угроз.

      Что нужно знать о президентских выборах-2019:

      1. Президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года.
      2. Официальные результаты должны сообщить до 10 апреля.
      3. Если будет решение о проведении второго тура президентских выборов, то он состоится 21 апреля.
      4. 91 человек подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины. 41 из них ЦИК зарегистрировала.
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Выборы Президента 2019 Верховная Рада Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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