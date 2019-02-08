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      Тимошенко рассердилась на Порошенко за однофамильца на выборах президента

      92 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / 24 канал

      Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает президент Петр Порошенко непосредственно приобщился к появлению в избирательных списках еще одного кандидата не только с фамилией Тимошенко, но и с аналогичными инициалами. Следовательно, она обратилась к гаранту с требованием снять Юрия Владимировича Тимошенко с выборов.

      6 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Юрия Тимошенко, который будет баллотироваться как самовыдвиженец. Кроме похожей фамилии с лидером "Батькивщины", он еще имеет аналогичные с ней инициалы Ю. В. (Юрий Владимирович – Юлия Владимировна).

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      Судя по всему, это сильно не понравилось Юлии Тимошенко, поскольку в сторону президента отметила, что требует снять с выборов ее однофамильца. Как считает политик, президент и его штаб в последние дни регистрации по собственной инициативе зарегистрировали Тимошенко Юрия Владимировича.

      "Я обращаюсь к президенту: да, как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести, и удалите этого Тимошенко Ю.В. из кандидатов в президенты, а также прекратите такие грязные манипуляции", – отметила лидер "Батькивщины" в эфире телеканала "1+1".

      В то же время она подчеркнула, что ее команда точно знает, кто вносил денежный залог за Тимошенко и как все происходило.

      "Это они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом забрать у меня на выборах какие проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством", – убеждает кандидат в президенты.

      Наживо. В ефірі програми ПРАВО НА ВЛАДУ на телеканалі 1+1

      Posted by Юлія Тимошенко on Thursday, 7 February 2019

      Юлия Тимошенко объявила о намерении идти в президенты 22 января во время съезда своей партии, а уже на следующий день она подала документы в ЦИК. Комиссия, со своей стороны, зарегистрировала ее 25 числа. 27 января Тимошенко обнародовала электронную декларацию о доходах за 2017 год.

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      По результатам двух последних соцопросов, которые проводили группа Рейтинг и совместно КМИС, "Социс" и Центр Разумкова, лидер "Батькивщины" сейчас занимает второе место, уступая шоумену Владимиру Зеленскому. Правда, опережает "Леди Ю" действующего президента Петра Порошенко, который идет пока третьим.

      С биографией Юлии Тимошенко Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

      Что известно про Тимошенко Юрия Владимировича?Родился он в 1961 году в Ставропольском крае. На выборы идет как самовыдвиженец.

      Является народным депутатом 8-го созыва Верховной Рады. Выдвигал его в парламент "Народный фронт", но в января 2019 года политсила исключила его из фракции. Руководитель фракции НФ Максим Бурбаки объяснял такой шаг тем, что Тимошенко "потерял связь с депутатской фракцией, неоднократно нарушал дисциплину, игнорировал решения депутатской фракции, касающихся важных политико-экономических вопросов".

      В мае 2014 года Тимошенко вошел в состав Нацгвардии, а именно к Первому батальону оперативного назначения имени генерала Кульчицкого. До этого работал в основном на ремонтных и строительных работах, в частности в советское время в колхозах.

      Женат. Есть две дочери и два сына. В 2016 году президент Порошенко наградил его юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".

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      Юрий Тимошенко

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      Теги: Юлия Тимошенко Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Президент Украины
      Источник: 24 Канал
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