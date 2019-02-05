Компроматы, фейки, боты: как Россия будет влиять на выборы в Украине

Россия будет активно влиять на украинцев во время выборов для продвижения пророссийских политиков, но этому влиянию можно противостоять.

Об этом в комментарии 24 каналу заявила экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова.

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Будут задействованы ложные материалы о наших политиках, кандидатах в президенты, которых не поддерживает Россия. Ни для кого не секрет, что у нас хватает пророссийских политиков, именно их Россия и будет поддерживать своим вмешательством,

– объяснила она.

По ее словам, сейчас было бы уместно возродить аналог информационного центра СНБО, который существовал в 2014 году и нормально отработал и сбивание "Боинга", и другие события, которые происходили в том году.

Кроме того, как сказала Попова, нужна профессиональная ежедневная работа государственных органов, специалистов в медиасфере, киберсфере, информационной сфере.

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"Особенно перед выборами в 2019 году это необходимо, ведь мы сможем каждый день узнавать про эти атаки и отражать их. Именно это нужно, ведь у нас сейчас один государственный орган противоречит другому, мешает, поэтому может быть информационная дезориентация", – сказала Попова.

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Как РФ будет вмешиваться в выборы президента в Украине?

Российская Федерация уже готовится к вмешательству в выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта. Активнее всего Москва пытается проводить информационную атаку на украинцев через экраны телевизоров. Кроме того, она использует информационную пропаганду, киберпровокации, попытается захватывать избирательные участки, финансово поддерживает кандидатов и будет пытаться привести к власти своего кандидата.



Выборы президента 2019: главные даты