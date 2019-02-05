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      Компромати, фейки, боти: як Росія впливатиме на вибори в Україні

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      Компромати, фейки, боти: як Росія впливатиме на вибори в Україні
      Компромати, фейки, боти: як Росія впливатиме на вибори в Україні / Фото з відкритих джерел

      Росія активно впливатиме на українців під час виборів для просування проросійських політиків, але цьому впливу можна протидіяти.

      Про це в коментарі 24 каналу заявила екс-заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова.

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      Будуть задіяні неправдиві матеріали про наших політиків, кандидатів у президенти, яких не підтримує Росія. Ні для кого не секрет, що в нас вистачає проросійських політиків, саме їх Росія і буде підтримувати своїм втручанням,
      – пояснила вона.

      За її словами, зараз було б доречно відродити аналог інформаційного центру РНБО, який існував у 2014 році та нормально відпрацював і збиття "Боїнгу", і інші події, які відбувались в тому році.

      Крім того, як сказала Попова, потрібна професійна щоденна робота державних органів, спеціалістів у медіасфері, кіберсфері, інформаційній сфері.

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      "Особливо перед виборами у 2019 році це необхідно, адже ми зможемо щодня дізнаватись про ці атаки та відбивати їх. Саме це потрібно, адже в нас зараз один державний орган протирічить іншому, заважає, тому може бути інформаційна дезорієнтація", – сказала Попова.

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      Як РФ буде втручатися у вибори президента в Україні?Російська Федерація вже готується до втручання у вибори президента України, які відбудуться 31 березня. Найактивніше Москва намагається чинити інформаційну атаку на українців через екрани телевізорів. Окрім того, вона використовує інформаційну пропаганду, кіберпровокації, спробує захоплювати виборчі дільниці, фінансово підтримує кандидатів і буде намагатися привести до влади свого кандидата.


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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Російська пропаганда Україна – Росія ЗМІ Медіа
      Джерело: 24 канал
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