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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Чи можуть переламати хід виборів кандидати-двійники

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      На виборах президента буде дві Тимошенко
      На виборах президента буде дві Тимошенко / Фото з відкритих джерел

      Президентська виборча кампанія – парад "чорних" політтехнологій. Технологія кандидатів-двійників працює. Але, переоцінювати її не треба.

      Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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      За його словами, рейтинги основних кандидатів настільки низькі, що боротьба буде навіть за 0,01%. Одна з тенденцій полягає в тому, що повертається технологія 90-х, коли реєструють однофамільців. Юрій Тимошенко – один із таких прикладів, його завдання – не збирати власні голоси, а відтягувати їх у лідерки "Батьківщини". Втім, на переконання фахівця, технологію кандидатів-двійників не треба переоцінювати.

      За допомогою кандидатів-клонів не вдасться відтягнути надто багато голосів. Хоча цілком можливо – до одного відсотка. Це не переламає хід виборів. Юлія Тимошенко вибула вже з медійного порядку денного,
      – вважає Микола Давидюк.

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      На його думку, є три напрямки для фальсифікацій за допомогою двійників. Як розповідає експерт, зареєстровано 44 кандидати в президенти, отже, бюлетень буде дуже великий, а шрифт малий. Відповідно помилитися в голосуванні людям похилого віку буде просто. А це саме аудиторія Юлії Тимошенко.

      Крім того, вважає Давидюк, якщо кандидат-клон зніметься з виборів, то в бюлетені напроти його прізвища стоятиме "Вибув", що теж може збити виборця з пантелику. Деякі не стануть розбиратися, хто насправді вибув, і оберуть іншого кандидата. До того ж, в комісії можуть випадково "помилитися" і поставити штамп "Вибув" напроти того, хто насправді цього не робив. Хоча це кримінальна відповідальність, але таке часто було. По-третє, це технологія для використання медійного простору. Кандидат-двійник може робити різні провокаційні заяви, які можуть знизити рейтинг основного.

      Хто такий кандидат-двійник? 6 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у президенти Юрія Тимошенка, який балотуватиметься як самовисуванець. Окрім схожого прізвища з лідеркою "Батьківщини", він ще має аналогічні з нею ініціали Ю. В. (Юрій Володимирович – Юлія Володимирівна). Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко вважає, президент Петро Порошенко безпосередньо долучився до появи у виборчих списках ще одного кандидата не лише з прізвищем Тимошенко, а й з аналогічними ініціалами. Відтак, вона звернулася до гаранта з вимогою зняти Юрія Володимировича Тимошенка з виборів.

      вибори президента 2019

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Юрій Тимошенко Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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