Дві Тимошенко на виборах: про ефективність кандидатів-двійників

Чорні технології на виборах в Україні стали звичними методами боротьби з конкурентами і фальсифікації результатів. Одна з широко відомих – так звані технічні кандидати, в тому числі, кандидати-клони. Хто такі технічні кандидати, і яка їхня мета, – далі в матеріалі 24 каналу.

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Які існують чорні технології

Як розповідає директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, вся президентська виборча кампанія – парад чорних політтехнологій. В останні тижні будуть суцільні інформаційні фейки. Рейтинги основних кандидатів настільки низькі, що боротьба буде навіть за 0,01%. До того ж, ЦВК зареєструвала 44 кандидати в президенти. Серед яких багато тих, хто пішов на вибори не заради збору голосів, а відтягування їх від фаворитів.

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Вочевидь, кандидат від Соцпартії Ілля Кива відтягуватиме голоси в Юлії Тимошенко. Сергій Каплін також маніпулює популістськими гаслами про низькі тарифи, що і лідерка "Батьківщини". У деяких кандидатів більш далекоглядні плани. На думку кандидата в президенти Андрія Садового, рішення ВО "Свобода" висунути Руслана Кошулинського базується на тому, що свободівцям треба мати свого кандидата на виборах міського голови Львова.



Через велику кількість кандидатів фаворити боротимуться за кожен голос

Водночас, на думку директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, кандидатів не з п’ятірки фаворитів не можна назвати технічними або "спойлерами". Будь-який технічний кандидат, говорить експерт, хоче довести, що він справжній, а не картонний персонаж.

Так звані технічні кандидати не надто сильно розпорошать голоси першої п'ятірки. У Тимошенко та Порошенка – у кожного свій ядерний електорат. У Зеленського – молодь, яка буде куражитися і мстити людям похилого віку за українську політику. Але все може статися. Темпи взяті високі. Електорати Зеленського та Порошенка взагалі не перетинаються. І тим не менше, Зеленський висміює політику Порошенка. І це найсильніший удар. Завдання Зеленського – принизити образ Порошенка, а не забрати його голоси,

– підкреслив Віктор Небоженко.

Технології 90-х повертаються

Боротьба за крісло президента настільки жорстка, що штаби дістали з "архівів" технологію кандидатів-двійників або клонів, що широко застосовувалася в 90-ті роки. Як відомо, ЦВК зареєструвала кандидатом у президенти народного депутата Тимошенка Юрія Володимировича. Це, зрозуміло, не вподоби Юлії Тимошенко, яка звинуватила в цьому Порошенка.



Юлія Тимошенко вважає, що Петро Порошенко підсунув їй двійника

Правових методів протидії такій технології неконкурентної боротьби немає. ЦВК зобов'язана була зареєструвати усіх "двійників", які подали повний пакет необхідних документів і всі достовірні відомості. Тому на кожних виборах можна зустріти клонів, як кандидатів, так і партій.

Клони на попередніх виборах

1. Парламентські вибори-2002

На парламентських виборах 2002 року тодішня опозиція "Наша Україна" на чолі з Віктором Ющенком, була фаворитом кампанії, а провладний блок "ЗаЄдУ" пас задніх. Тоді лідер партії "Єдина родина" Олександр Ржавський намагався зареєструвати блок-двійник "За Ющенка", щоб забрати голоси в "Нашої України". Людина з ім’ям Володимир Ющенко опинилася другим у списку блоку. Але блок не зареєстрували.

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На тих же виборах брала участь Комуністична партія України (оновлена), яка також була запущена для відбору голосів ще більш-менш впливової Компартії, очолюваної Петром Симоненком.

2. Президентські вибори-2004

Двійників у основних кандидатів – Ющенка і Януковича не було. Втім, кандидат Олександр Яковенко посів сьоме місце з 24 завдяки тому, що в бюлетені його прізвище опинилося між прізвищами Ющенко і Януковича.

3. Вибори мера Києва 2008 року

На дострокових виборах очільника столиці, ініційованих Юлією Тимошенко, була спроба реєстрації однофамільця тодішнього голови міськради Леоніда Черновецького. Однофамільцю космомера відмовили. Втім у списку опинилося два Омельченка – екс-голова Києва Олександр Омельченко і безпартійний Леонід Омельченко. Останній відтягнув у колишнього мера майже 2 тисячі голосів.

3. Парламентські вибори-2012

Ці вибори можна назвати парадом двійників. За даними громадської організації "Опора", ЦВК зареєструвала більше 40 "двійників" в 30 виборчих округах. У кількох було навіть по троє однофамільців. Приміром, на 133-й округ в Одеській області подали документи три кандидата з прізвищем Гончаренко. Технологія була спрямована проти нинішнього депутата від БПП, а тоді кандидата від Партії регіонів Олексія Гончаренка. До речі, вибори Гончаренко програв. Але не через двійників, а несприйняття виборцями Партії регіонів.

4. Місцеві вибори 2015 року

Партія "Об’єднання "Самопоміч" заявила, що ЦВК зареєструвала для участі у місцевих виборах її клона - "Самопоміч". На думку представників "Об’єднання "Самопоміч", партія-клон – брудна гра за можливої участі ВО "Свобода". Голова "партії" "Самопоміч" Степан Кударенко – колишній помічник та довірена особа на виборах народного депутата від "Свободи" Юрія Левченка.

Як працює технологія кандидатів-двійників?

На переконання фахівців, технологія кандидатів-двійників працює. Але, переоцінювати її не треба.

Таку політтехнологію, зазвичай, запускають у мажоритарних округах на парламентських виборах. Але на президентських двійники-фаворити навпаки – тільки мобілізують електорат навколо основного кандидата. Двійник приверне більше уваги до Юлії Тимошенко, оскільки люди подумають, що їх намагаються обдурити,

– наголошує Небоженко.



У бюлетені буде два кандидати Тимошенко: Юлія і Юрій

За словами Миколи Давидюка, за допомогою клонів не вдасться відтягнути надто багато голосів. Хоча цілком можливо – до одного відсотка. Це не переламає хід виборів. Юлія Тимошенко, вважає експерт, вибула вже з медійного порядку денного. На його думку, є три напрямки для фальсифікацій.

Зареєстровано 44 кандидати в президенти, отже, бюлетень буде дуже великий, а шрифт малий. Відповідно помилитися в голосуванні людям похилого віку буде просто. А це саме аудиторія Юлії Тимошенко,

– розповідає Микола Давидюк.

Крім того, вважає політолог, якщо кандидат-клон зніметься з виборів, то в бюлетені напроти його прізвище стоятиме "Вибув", що теж може збити виборця з пантелику. Деякі не стануть розбиратися, хто насправді вибув, і оберуть іншого кандидата. Крім того, в комісії можуть випадково «помилитися» і поставити штамп "Вибув" напроти того, хто насправді цього не робив. Хоча це кримінальна відповідальність, але таке часто було. По-третє, це технологія для використання медійного простору. Кандидат-двійник може робити різні провокаційні заяви, які можуть знизити рейтинг основного.

У Комітеті виборців України вважають, що кандидати-клони дозволяють главам виборчих комісій легше фальсифікувати результати під час підрахунку голосів. Бюлетені з однаковими прізвищами можна непомітно покласти в потрібну стопку.