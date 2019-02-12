Две Тимошенко на выборах: об эффективности кандидатов-двойников

Черные технологии на выборах в Украине стали привычными методами борьбы с конкурентами и фальсификацией результатов. Одна из широко известных – так называемые технические кандидаты, в том числе, кандидаты-клоны. Кто такие технические кандидаты, и какова их цель, – далее в материале 24 канала.

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Какие существуют черные технологии

Как рассказывает директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк, вся президентская избирательная кампания – парад черных политтехнологий. В последние недели будут сплошные информационные фейки. Рейтинги основных кандидатов настолько низкие, что борьба будет даже за 0,01%. К тому же, ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты. Среди которых много тех, кто пошел на выборы не ради сбора голосов, а оттягивание их от фаворитов.

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Очевидно, кандидат от Соцпартии Илья Кива будет оттягивать голоса у Юлии Тимошенко. Сергей Каплин также манипулирует популистскими лозунгами о низких тарифах, что и лидер "Батькивщины". У некоторых кандидатов более дальновидные планы. По мнению кандидата в президенты Андрея Садового, решение ВО "Свобода" выдвинуть Руслана Кошулинского базируется на том, что свободовцам надо иметь своего кандидата на выборах городского головы Львова.

Из-за большого количества кандидатов фавориты будут бороться за каждый голос

В то же время, по мнению директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, кандидатов не из пятерки фаворитов нельзя назвать техническими или "спойлерами". Любой технический кандидат, говорит эксперт, хочет доказать, что он настоящий, а не картонный персонаж.

Так называемые технические кандидаты не слишком сильно раздробят голоса первой пятерки. У Тимошенко и Порошенко – у каждого свой ядерный электорат. У Зеленского – молодежь, которая будет куражиться и мстить старикам за украинскую политику. Но все может произойти. Темпы взяты высокие. Электораты Зеленского и Порошенко вообще не пересекаются. И тем не менее, Зеленский высмеивает политику Порошенко. И это самый сильный удар. Задача Зеленского – унизить образ Порошенко, а не забрать его голоса,

– подчеркнул Виктор Небоженко.

Технологии 90-х возвращаются

Борьба за кресло президента настолько жесткая, что штабы достали из "архивов" технологию кандидатов-двойников или клонов, что широко применялось в 90-е годы. Как известно, ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты народного депутата Тимошенко Юрия Владимировича. Это, понятно, не нравится Юлии Тимошенко, которая обвинила в этом Порошенко.

Юлия Тимошенко считает, что Петр Порошенко подсунул ей двойника

Правовых методов противодействия такой технологии неконкурентной борьбы нет. ЦИК обязана была зарегистрировать всех "двойников", которые подали полный пакет необходимых документов и все достоверные сведения. Поэтому на каждых выборах можно встретить клонов, как кандидатов, так и партий.

Клоны на предыдущих выборах

1. Парламентские выборы-2002

На парламентских выборах 2002 года тогдашняя оппозиция "Наша Украина" во главе с Виктором Ющенко, была фаворитом кампании, а провластный блок "ЗаЕдУ" пас задних. Тогда лидер партии "Единая семья" Александр Ржавский пытался зарегистрировать блок-двойник "За Ющенко", чтобы забрать голоса у "Нашей Украины". Человек с именем Владимир Ющенко оказался вторым в списке блока. Но блок не зарегистрировали.

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На тех же выборах участвовала Коммунистическая партия Украины (обновленная), которая также была запущена для отбора голосов еще более-менее влиятельной Компартии, возглавляемой Петром Симоненко.

2. Президентские выборы-2004

Двойников у основных кандидатов – Ющенко и Януковича не было. Впрочем, кандидат Александр Яковенко занял седьмое место с 24 благодаря тому, что в бюллетене его фамилия оказалась между фамилиями Ющенко и Януковича.

3. Выборы мэра Киева 2008 года

На досрочных выборах главы столицы, инициированных Юлией Тимошенко, была попытка регистрации однофамильца тогдашнего председателя горсовета Леонида Черновецкого. Однофамильцу космомэра отказали. Впрочем, в списке оказалось два Омельченко – экс-глава Киева Александр Омельченко и беспартийный Леонид Омельченко. Последний оттянул у бывшего мэра почти 2 тысячи голосов.

3. Парламентские выборы-2012

Эти выборы можно назвать парадом двойников. По данным общественной организации "Опора", ЦИК зарегистрировала более 40 "двойников" в 30 избирательных округах. В нескольких было даже по трое однофамильцев. К примеру, на 133-й округ в Одесской области подали документы три кандидата с фамилией Гончаренко. Технология была направлена против нынешнего депутата от БПП, а тогда кандидата от Партии регионов Алексея Гончаренко. Кстати, выборы Гончаренко проиграл. Но не из-за двойников, а неприятия избирателями Партии регионов.

4. Местные выборы 2015 года

Партия "Объединение "Самопомич" заявила, что ЦИК зарегистрировала для участия в местных выборах ее клона – "Самопомич". По мнению представителей "Объединения "Самопомич", партия-клон – грязная игра при возможном участии ВО "Свобода". Председатель "партии" "Самопомощь" Степан Кударенко – бывший помощник и доверенное лицо на выборах народного депутата от "Свободы" Юрия Левченко.

Как работает технология кандидатов-двойников?

По мнению специалистов, технология кандидатов – двойников работает. Но, переоценивать ее не надо.

Такую политтехнологию, обычно, запускают в мажоритарных округах на парламентских выборах. Но на президентских двойники-фавориты наоборот – только мобилизуют электорат вокруг основного кандидата. Двойник привлечет больше внимания к Юлии Тимошенко, поскольку люди подумают, что их пытаются обмануть,

– подчеркивает Небоженко.

В бюллетене будет два кандидата – Тимошенко: Юлия и Юрий

По словам Николая Давидюка, с помощью клонов не удастся оттянуть слишком много голосов. Хотя вполне возможно – до одного процента. Это не переломает ход выборов. Юлия Тимошенко, считает эксперт, выбыла уже из медийной повестки дня. По его мнению, есть три направления для фальсификаций.

Зарегистрировано 44 кандидата в президенты, следовательно, бюллетень будет очень большой, а шрифт маленький. Соответственно ошибиться в голосовании пожилым людям будет просто. А это именно аудитория Юлии Тимошенко,

– рассказывает Николай Давидюк.

Кроме того, считает политолог, если кандидат-клон снимется с выборов, то в бюллетене напротив его фамилии будет стоять "Выбыл", что тоже может сбить избирателя с толку. Некоторые не станут разбираться, кто на самом деле выбыл, и выберут другого кандидата. Кроме того, в комиссии могут случайно «ошибиться» и поставить штамп "Выбыл" напротив того, кто на самом деле этого не делал. Хотя это уголовная ответственность, но такое часто было. В-третьих, это технология для использования медийного пространства. Кандидат-двойник может делать различные провокационные заявления, которые могут снизить рейтинг основного.

В Комитете избирателей Украины считают, что кандидаты-клоны позволяют главам избирательных комиссий легче фальсифицировать результаты во время подсчета голосов. Бюллетени с одинаковыми фамилиями можно незаметно положить в нужную стопку.