23:40
13 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, сегодня
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Могут ли переломить ход выборов кандидаты-двойники

      355 Читати новину українською
      На выборах президента будет две Тимошенко
      На выборах президента будет две Тимошенко / Фото из открытых источников

      Президентская избирательная кампания – парад "черных" политтехнологий. Технология кандидатов-двойников работает. Но, переоценивать ее не надо.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

      Читайте также: Две Тимошенко на выборах: об эффективности кандидатов-двойников

      По его словам, рейтинги основных кандидатов настолько низкие, что борьба будет даже 0,01%. Одна из тенденций состоит в том, что возвращается технология 90-х, когда регистрируют однофамильцев. Юрий Тимошенко – один из таких примеров, его задача – не собирать собственные голоса, а оттягивать их у лидера "Батькивщины". Впрочем, по мнению специалиста, технологию кандидатов-двойников не надо переоценивать.

      С помощью кандидатов-клонов не удастся оттянуть слишком много голосов. Хотя вполне возможно – до одного процента. Это не переломит ход выборов. Юлия Тимошенко выбыла уже с медийной повестки дня,
      – считает Николай Давидюк.

      Читайте также: Земля и рынок: что предлагают кандидаты в президенты

      По его мнению, есть три направления для фальсификаций с помощью двойников. Как рассказывает эксперт, зарегистрировано 44 кандидата в президенты, следовательно, бюллетень будет очень большой, а шрифт малый. Соответственно, ошибиться в голосовании пожилым людям будет просто. А это именно аудитория Юлии Тимошенко.

      Кроме того, считает Давидюк, если кандидат-клон снимется с выборов, то в бюллетене напротив его фамилии будет стоять "Выбыл", что тоже может сбить избирателя с толку. Некоторые не станут разбираться, кто действительно выбыл, и выберут другого кандидата. К тому же, в комиссии могут случайно "ошибиться" и поставить штамп "Выбыл" напротив того, кто на самом деле этого не делал. Хотя это уголовная ответственность, но такое часто было. В-третьих, это технология для использования медийного пространства. Кандидат-двойник может делать разные провокационные заявления, которые могут снизить рейтинг основного.

      Кто такой кандидат-двойник?6 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Юрия Тимошенко, который будет баллотироваться как самовыдвиженец. Кроме похожей фамилии с лидером "Батькивщины", он еще имеет аналогичные с ней инициалы Ю. В. (Юрий Владимирович – Юлия Владимировна). Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает президент Петр Порошенко непосредственно приобщился к появлению в избирательных списках еще одного кандидата не только с фамилией Тимошенко, но и с аналогичными инициалами. Следовательно, она обратилась к гаранту с требованием снять Юрия Владимировича Тимошенко с выборов.

      вибори президента 2019

      blog_ava
      Аякс – Реал: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
      сегодня
      802
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Юрий Тимошенко Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      сегодня , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 22
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сегодня , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 108
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      сегодня , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      141
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сегодня , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1788
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      сегодня , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 98
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Колесниченко похвастался, как власть наводит в стране порядок
       23 января 2013 , 14:24 10
      Прогноз погоды на 31 мая: несмотря на жару в Украине пройдут дожди и грозы
       31 мая 2017 , 06:30
      Половина современных моделей Volkswagen не прошла проверку на токсичность в Германии
       31 августа 2018 , 11:04
      Министр молодежи и спорта обнародовал долги главных стадионов Украины
       31 августа 2018 , 15:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук