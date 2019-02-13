Могут ли переломить ход выборов кандидаты-двойники

Президентская избирательная кампания – парад "черных" политтехнологий. Технология кандидатов-двойников работает. Но, переоценивать ее не надо.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

Читайте также: Две Тимошенко на выборах: об эффективности кандидатов-двойников

По его словам, рейтинги основных кандидатов настолько низкие, что борьба будет даже 0,01%. Одна из тенденций состоит в том, что возвращается технология 90-х, когда регистрируют однофамильцев. Юрий Тимошенко – один из таких примеров, его задача – не собирать собственные голоса, а оттягивать их у лидера "Батькивщины". Впрочем, по мнению специалиста, технологию кандидатов-двойников не надо переоценивать.

С помощью кандидатов-клонов не удастся оттянуть слишком много голосов. Хотя вполне возможно – до одного процента. Это не переломит ход выборов. Юлия Тимошенко выбыла уже с медийной повестки дня,

– считает Николай Давидюк.

Читайте также: Земля и рынок: что предлагают кандидаты в президенты

По его мнению, есть три направления для фальсификаций с помощью двойников. Как рассказывает эксперт, зарегистрировано 44 кандидата в президенты, следовательно, бюллетень будет очень большой, а шрифт малый. Соответственно, ошибиться в голосовании пожилым людям будет просто. А это именно аудитория Юлии Тимошенко.

Кроме того, считает Давидюк, если кандидат-клон снимется с выборов, то в бюллетене напротив его фамилии будет стоять "Выбыл", что тоже может сбить избирателя с толку. Некоторые не станут разбираться, кто действительно выбыл, и выберут другого кандидата. К тому же, в комиссии могут случайно "ошибиться" и поставить штамп "Выбыл" напротив того, кто на самом деле этого не делал. Хотя это уголовная ответственность, но такое часто было. В-третьих, это технология для использования медийного пространства. Кандидат-двойник может делать разные провокационные заявления, которые могут снизить рейтинг основного.

Кто такой кандидат-двойник?6 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Юрия Тимошенко, который будет баллотироваться как самовыдвиженец. Кроме похожей фамилии с лидером "Батькивщины", он еще имеет аналогичные с ней инициалы Ю. В. (Юрий Владимирович – Юлия Владимировна). Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает президент Петр Порошенко непосредственно приобщился к появлению в избирательных списках еще одного кандидата не только с фамилией Тимошенко, но и с аналогичными инициалами. Следовательно, она обратилась к гаранту с требованием снять Юрия Владимировича Тимошенко с выборов.