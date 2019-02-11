Земля и рынок: что предлагают кандидаты в президенты

24 канал решил проанализировать реалистичность обещаний ТОП-10 претендентов на пост главы государства. Вопрос открытия рынка земли уже 17 лет является краеугольным камнем для украинских политиков.

Какие реформы в аграрной сфере, в частности относительно рынка земли, предлагают кандидаты в президенты – далее в материале 24 канала.

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Мораторий с политическим привкусом

Мораторий на продажу земель сельхозназначения действует в Украине с 2002 года. В течение этих лет Верховная Рада постоянно продолжала мораторий. Последний раз – 20 декабря 2018 года парламент продлил мораторий до 2020 года. Главный аргумент – открытие рынка земли приведет к скупке основного национального богатства Украины иностранцами. И это – угроза нашему суверенитету.

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На самом деле, утверждают эксперты, так или иначе сформирован рынок земли. По словам руководителя сектора "Сельское хозяйство" BRDO Андрея Заблоцкого, несмотря на мораторий, землю меняют, происходит скрытая покупка.

Открытие рынка земли не приведет к какой-то массовой покупке или продаже, поскольку все равно есть определенный спрос и предложение. Покупателям нужны средства, а продавцы, учитывая нашу ментальность, вряд ли готовы сразу расстаться с землей,

– отмечает Андрей Заблоцкий.

Продавать или нет землю – вопрос, который волнует украинцев много лет

Поэтому де-факто тема рынка земли стала для многих политиков и партий предметом спекуляций с целью получения политических дивидендов. Украинцев, работающих на земле, запугивают тем, что иностранцы у них заберут их основной источник существования.

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Нынешняя власть также спекулирует на этой теме. В меморандуме о сотрудничестве с МВФ говорится, что украинское правительство вместе с экспертами Всемирного банка разработали законопроект, предусматривающий введение рынка земель сельскохозяйственного назначения. Но пока это все проекты. А на самом деле аграрные магнаты, которые, пользуясь тем, что рынка нет, за бесценок берут ее в аренду, часто истощают ее, делая непригодной для выращивания аграрных культур. Зарабатывая на этом сверхприбыли.

Мораторий на землю, прозрачный рынок, дешевые кредиты аграриям

Кандидаты в президенты в своих предвыборных программах отдельно остановились на теме развития аграрной сферы. Как отмечает Андрей Заблоцкий, предостережения отдельных политиков о том, что открытие рынка земли будет означать "все пропало", преувеличены.

Рынок земли должен запуститься на определенных условиях, который бы дал толчок к нормальным цивилизованным отношениям. Должен заработать закон о консолидации земель, наследстве на землю, о территориальных общинах, тогда будет четко понятно, что есть основания для введения рынка земли. В общем есть около девятнадцати факторов, которые должны быть учтены в законе о рынке земель, чтобы его формировать,

– подчеркивает Заблоцкий.

Юлия Тимошенко, партия ВО "Батькивщина"

Что обещает: Юлия Тимошенко обещает остановить "варварскую эксплуатацию" сельскохозяйственных земель и ввести действенный контроль за севооборотами, технологиями обработки земли. Главной стратегией аграрной политики Тимошенко считает развитие и государственную поддержку фермерских хозяйств и малых и средних сельскохозяйственных предприятий. Немедленно после президентских выборов лидер "Батькивщины" обещает принять закон о введении для аграриев единого налога на гектар земли.

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Юлия Тимошенко, как известно, в течение многих лет блокирует открытие рынка земли. А варварскую эксплуатацию земель можно остановить, если этот рынок запустить, чтобы крупные собственники несли законодательную ответственность. Кроме того, интересно, как Юлия Тимошенко собирается сотрудничать с МВФ и другими западными донорами, которые требуют введения рынка земли?

Юлия Тимошенко много лет подряд тормозит открытие рынка земли

К тому же, отмечает Андрей Заблоцкий, что касается введения единого налога на гектар – это не слишком сильно изменит ситуацию относительно рынка земли. По условиям моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения эта инициатива не совсем системно вписывается в рынок и систему взаимоотношений. Надо смотреть конкретные расчеты. Можно что-то инициировать, но мало кто дает анализ того, какие это будет иметь последствия. Есть много вопросов к системе налогообложения.

Петр Порошенко

Что обещает: По мнению Порошенко, страна готова к разговору о земельной реформе, которая сможет стать "мощным локомотивом" для украинской экономики. Украина должна стать лидером аграрного сектора в Европе. Государство должно вмешаться в ситуацию на рынке земли, от которой получают выгоду "только аферисты и спекулянты".

По мнению президента, сейчас государство не выполняет своих функций по защите сельских жителей, а "дельцы", несмотря на мораторий на продажу земли, забирают землю у крестьян. Порошенко считает, что надо дать возможность фермерам скупить от 100 до 200 гектар земли, чтобы повысить его конкурентоспособность. Президент за прозрачную земельную реформу, которая позволит общинам оставлять больше денег у себя.

Петр Порошенко предлагает еще пять лет говорить о рынке земли

Странно слышать от президента на пятом году полномочий о том, что государство готово только к разговору о земельной реформе. Хотя реформа – обязательства нынешней власти перед западными партнерами. По словам Андрея Заблоцкого, разрешение скупать 200 гектаров – действительно более-менее адекватный объем земли, который бы мог один фермер обработать.

С другой стороны, надо отметить, что все пять лет правления Порошенко те, кого он называет "воротилами", действительно грабили крестьян. Активно процветает рейдерство в аграрной сфере. Поэтому эти обещания Порошенко, скорее всего, будут выполнены так же, как предыдущие.

Владимир Зеленский, партия "Слуга народа"

Что обещает: Владимир Зеленский обещает формирование прозрачного рынка земли.

Владимир Зеленский слышал, что рынок земли должен быть прозрачным?

В данном случае – без комментариев. Похоже, что Владимир Зеленский написал то, что где-то слышал, но без всякой конкретики.

Анатолий Гриценко, "Гражданская позиция"

Что обещает: Анатолий Гриценко обещает, что не будет "базара земель", скупки их за бесценок аграрными олигархами. А рынок земель будет после 100% формирования земельного кадастра, укрепления финансовой состоятельности фермеров, остановки теневого оборота земель и увеличения стоимости земли на фоне общей капитализации страны.

Анатолий Гриценко обещает, что рынок земли будет, но когда – неизвестно

Заявление о кадастре называется "когда мы рынок земли сделаем, но когда – неизвестно". На самом деле земельный кадастр наполнен на 76%. Все земли, которые на сегодняшний день являются активными в части аренды или использования в кадастре. Есть много земель, которые в наследстве, и их нет в кадастре. Кабмин дал поручение провести инвентаризацию оборотных земель, чтобы внести их в кадастр. Но 100-процентного учета в ближайшее время не будет. И это не преграда для открытия рынка земли,

– подчеркивает Андрей Заблоцкий.

Юрий Бойко, "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Что обещает: Юрий Бойко обещает сохранить землю в собственности украинских крестьян, и открыть рынок только по результатам общенационального референдума. А также – расширить государственную поддержку сельскому хозяйству, вернуть льготный режим налогообложения аграриям.

Юрий Бойко против рынка земли

На самом деле рынок земли через референдум – это дешевый популизм. Такие серьезные вещи государственного значения на референдуме не решают. К тому же закон о референдуме в Украине сложный, поэтому провести такой референдум невозможно. Фактически Бойко стоит на стороне не крестьян, а аграрных магнатов, поскольку, по сути, предлагает не запускать рынок земли вообще.

Олег Ляшко, Радикальная партия

Что обещает: Олег Ляшко обещает не продажу сельхозземель, а защиту крестьян. Лидер Радикальной партии обещает не дать власти отменить мораторий на продажу земли в угоду МВФ и таким образом превратить страну в сырьевую колонию. Ляшко предлагает изменения в Конституцию, согласно которым основой аграрного строя Украины являются фермерские хозяйства.

Олег Ляшко готов есть землю, но против ее продажи

Как отмечает Заблоцкий, не стоит так драматизировать то, что страна превратится в сырьевой придаток, если будет отменен мораторий.

Вопрос скупки земель иностранцами зависит от того, насколько финансовые компании хорошо себя чувствуют, какие у них модели развития. Иностранцы используют право аренды. И этот договор можно расторгнуть при определенных обстоятельствах. В частности, в суде. И купить они могут право аренды, а не саму землю,

– отмечает Андрей Заблоцкий.

Александр Вилкул, "Оппозиционный блок – Партия мира и развития"

Что обещает: Александр Вилкул обещает защиту права украинцев владеть землей. В частности, справедливую оценку аренды земельных паев с помесячной выплатой владельцам.

Александр Вилкул хочет защищать права крестьян, но как – не уточняет

Что в понимании Вилкула означает защита права на владение землей – загадка. Это может быть и мораторий – скорее всего, об этом речь. В то же время, отмечает Заблоцкий, обещание о помесячной выплате – больше популистское. Аренду платят в конце года или ежеквартально. А это просто предложение давать деньги ежемесячно.

Андрей Садовый, "Объединение" Самопомич"

Что обещает: Андрей Садовый обещает гарантировать украинским фермерам дешевые кредиты для приобретения земли. Кроме того,

разрешить покупать землю только гражданам Украины;

ограничить количество земли, которую может приобрести один человек;

ввести прозрачную продажу права аренды на земли государственной собственности;

стимулировать производство и реализацию украинской сельскохозяйственной техники.

Андрей Садовый за рынок земли и дешевые кредиты для аграриев

В общем это часть механизмов запуска рынка земли. По словам Андрея Заблоцкого, идея о банковской поддержке фермеров при покупке земли правильная. Но надо посмотреть на механизмы имплементации. Учетная ставка НБУ сейчас 18%. Если вы хотите получить дешевый кредит, то надо как-то перекрыть риски, поэтому надо привлекать иностранных доноров, европейские банки, чтобы создавать механизмы, которые бы позволяли снизить риски, если, скажем, фермер не отдаст деньги. Или снизить ставку по кредитам.

Руслан Кошулинский, ВО "Свобода"

Что обещает. Руслан Кошулинский обещает запретить торговлю стратегическим ресурсом Украины – землей сельскохозяйственного назначения. И предоставлять ее в долгосрочное владение исключительно украинским гражданам с правом семейного наследования или продажи только государству.

Руслан Кошулинский в вопросе земли противоречит сам себе

Представитель "Свободы" сам себе противоречит. Кошулинский предлагает не продавать землю, а передать в долгосрочное владение с правом наследования. Де-факто это и есть продажа прав аренды.

Валентин Наливайченко, партия "Справедливость"

Что обещает: Валентин Наливайченко обещает расширить и гарантировать права объединенных территориальных общин, прежде всего, распоряжения землей, недрами, бюджетом.

Валентин Наливайченко хочет передать право распоряжения землей общинам

Идея правильная, но нужны четкие механизмы. Как показывает практика выборов в ОТГ, там процветает подкуп избирателей, а значит, местная власть может просто захватить рычаги управления. Кроме того, распоряжаться землей можно по-разному. Чтобы не получилось так, что земли окажутся в руках тех же дельцов.