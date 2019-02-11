Земля та ринок: що пропонують кандидати в президенти

24 канал вирішив проаналізувати реалістичність обіцянок ТОП-10 претендентів на пост глави держави. Питання відкриття ринку землі уже 17 років є наріжним каменем для українських політиків.

Які реформи в аграрній сфері, зокрема щодо ринку землі, пропонують кандидати в президенти – далі в матеріалі 24 каналу.

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Мораторій з політичним присмаком

Мораторій на продаж земель сільгосппризначення діє в Україні з 2002 року. Протягом цих років Верховна Рада постійно продовжувала мораторій. Востаннє – 20 грудня 2018 року парламент продовжив мораторій до 2020 року. Головний аргумент – відкриття ринку землі призведе до скупки основного національного багатства України іноземцями. І це – загроза нашому суверенітету.

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Насправді, стверджують експерти, так чи інакше ринок землі сформований. За словами керівника сектору "Сільське господарство" BRDO Андрія Заблоцького, попри мораторій землю міняють, відбувається прихована купівля.

Відкриття ринку землі не призведе до якоїсь масової купівлі чи продажу, оскільки все одно є певний попит і пропозиція. Покупцям потрібні кошти, а продавці, враховуючи нашу ментальність, навряд чи готові одразу розлучитись із землею,

– зауважує Андрій Заблоцький.



Продавати чи ні землю – питання, яке збурює українців багато років

Тому де-факто тема ринку землі стала для багатьох політиків і партій предметом спекуляцій з метою отримання політичних дивідендів. Українців, що працюють на землі, залякують тим, що іноземці в них заберуть їхнє основне джерело існування.

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Нинішня влада також спекулює на цій темі. В меморандумі про співпрацю з МВФ мовиться, що український уряд разом з експертами Світового банку розробили законопроект, який передбачає введення ринку земель сільськогосподарського призначення. Але поки це все проекти. А насправді аграрні магнати, які, користуючись тим, що ринку немає, за безцінь беруть її в оренду, часто виснажують її, роблячи не придатною для вирощування аграрних культур. Заробляючи на цьому надприбутки.

Мораторій на землю, прозорий ринок, дешеві кредити аграріям

Кандидати в президенти в своїх передвиборних програмах окремо зупинилися на темі розвитку аграрної сфери. Як зазначає Андрій Заблоцький, перестороги окремих політиків про те, що відкриття ринку землі означатиме "все пропало", перебільшені.

Ринок землі має запуститися на певних умовах, який би дав поштовх до нормальних цивілізованих відносин. Повинен запрацювати закон про консолідацію земель, про спадщину на землю, про територіальні громади, тоді буде чітко зрозуміло, що є підґрунтя для введення ринку землі. Загалом є близько дев’ятнадцяти факторів, які повинні бути враховані в законі про ринок земель, щоб його формувати,

– підкреслює Заблоцький.

Юлія Тимошенко, партія ВО "Батьківщина"

Що обіцяє: Юлія Тимошенко обіцяє зупинити "варварську експлуатацію" сільськогосподарських земель та запровадити дієвий контроль за сівозмінами, технологіями обробки землі. Головною стратегією аграрної політики Тимошенко вважає розвиток та державну підтримку фермерських господарств і малих та середніх сільськогосподарських підприємств. Негайно після президентських виборів лідерка "Батьківщини" обіцяє прийняти закон про введення для аграріїв єдиного податку на гектар землі.

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Юлія Тимошенко, як відомо, протягом багатьох років блокує відкриття ринку землі. А варварську експлуатацію земель можна зупинити, якщо цей ринок запустити, щоб великі власники несли законодавчу відповідальність. Крім того, цікаво, як Юлія Тимошенко збирається співпрацювати з МВФ і іншими західними донорами, які вимагають запровадження ринку землі?



Юлія Тимошенко багато років поспіль гальмує відкриття ринку землі

До того ж, зазначає Андрій Заблоцький, що стосується введення єдиного податку на гектар – це не надто сильно змінить ситуацію щодо ринку землі. За умов мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення ця ініціатива не зовсім системно вписується в ринок і систему взаємовідносин. Треба дивитися конкретні розрахунки. Можна щось ініціювати, але мало хто дає аналіз того, які це матиме наслідки. Є багато питань до системи оподаткування.

Петро Порошенко

Що обіцяє: На думку Порошенка, країна готова до розмови про земельну реформу, яка зможе стати "потужним локомотивом" для української економіки. Україна повинна стати лідером аграрного сектору в Європі. Держава має втрутитися в ситуацію на ринку землі, від якої одержують зиск "тільки аферисти та спекулянти".

На думку президента, зараз держава не виконує своїх функцій із захисту сільських жителів, а "ділки", незважаючи на мораторій на продаж землі, забирають землю в селян. Порошенко вважає, що треба дати можливість фермерам скупити від 100 до 200 гектар землі, щоб підвищити його конкурентоспроможність. Президент за прозору земельну реформу, яка дасть змогу громадам залишати більше грошей у себе.



Петро Порошенко пропонує ще п’ять років говорити про ринок землі

Дивно чути від президента на п’ятому році повноважень про те, що держава готова тільки до розмови про земельну реформу. Хоча реформа – зобов’язання нинішньої влади перед західними партнерами. За словами Андрія Заблоцького, дозвіл скуповувати 200 гектарів – справді більш-менш адекватний обсяг землі, який би міг один фермер обробити.

З іншого боку, треба зазначити, що всі п’ять років правління Порошенка ті, кого він називає "ділками", дійсно грабували селян. Активно процвітає рейдерство в аграрній сфері. Тож ці обіцянки Порошенка, швидше за все, будуть виконані так само, як попередні.

Володимир Зеленський, партія "Слуга народу"

Що обіцяє: Володимир Зеленський обіцяє формування прозорого ринку землі.



Володимир Зеленський чув, що ринок землі повинен бути прозорим?

В даному випадку – без коментарів. Схоже, що Володимир Зеленський написав те, що десь чув, однак без жодної конкретики.

Анатолій Гриценко, "Громадянська позиція"

Що обіцяє: Анатолій Гриценко обіцяє, що не буде "базару земель", скупки їх за безцінь аграрними олігархами. А ринок земель буде після 100% формування земельного кадастру, зміцнення фінансової спроможності фермерів, зупинки тіньового обігу земель та збільшення вартості землі на фоні загальної капіталізації країни.



Анатолій Гриценко обіцяє, що ринок землі буде, але коли – невідомо

Заява про кадастр називається "колись ми ринок землі зробимо, але коли – невідомо". Насправді земельний кадастр наповнений на 76%. Всі землі, які на сьогоднішній день є активними в частині оренди чи використання – в кадастрі. Є багато земель, які в спадщині, і їх немає в кадастрі. Кабмін дав доручення провести інвентаризацію обігових земель, щоб внести їх в кадастр. Але 100-відсоткового обліку найближчим часом не буде. І це не перепона для відкриття ринку землі,

– підкреслює Андрій Заблоцький.

Юрій Бойко, "Опозиційна платформа – За життя"

Що обіцяє: Юрій Бойко обіцяє зберегти землю у власності українських селян, і відкрити ринок тільки за результатами загальнонаціонального референдуму. А також – розширити державну підтримку сільському господарству, повернути пільговий режим оподаткування аграріям.



Юрій Бойко проти ринку землі

Насправді ринок землі через референдум – це дешевий популізм. Такі серйозні речі державного значення на референдумі не вирішують. До того ж закон про референдум в Україні складний, тому провести такий референдум неможливо. Фактично Бойко стоїть на боці не селян, а аграрних магнатів, оскільки, по суті, пропонує не запускати ринок землі взагалі.

Олег Ляшко, Радикальна партія

Що обіцяє: Олег Ляшко обіцяє не продаж сільгоспземель, а захист селян. Лідер Радикальної партії обіцяє не дати владі скасувати мораторій на продаж землі на догоду МВФ і таким чином перетворити країну на сировинну колонію. Ляшко пропонує зміни до Конституції, згідно з якими основою аграрного устрою України є фермерські господарства.



Олег Ляшко готовий їсти землю, але проти її продажу

Як зауважує Заблоцький, не варто так драматизувати те, що країна перетвориться на сировинний придаток, якщо буде скасовано мораторій.

Питання скупки земель іноземцями залежить від того, наскільки фінансові компанії добре себе почувають, які в них моделі розвитку. Іноземці використовують право оренди. І цей договір можна розірвати за певних обставин. Зокрема, в суді. І купити вони можуть право оренди, а не саму землю,

– наголошує Андрій Заблоцький.

Олександр Вілкул, "Опозиційний блок – Партія миру і розвитку"

Що обіцяє: Олександр Вілкул обіцяє захист права українців володіти землею. Зокрема, справедливу оцінку оренди земельних паїв із помісячною виплатою власникам.



Олександр Вілкул хоче захищати права селян, але як – не уточнює

Що в розумінні Вілкула означає захист права на володіння землею – загадка. Це може бути і мораторій – швидше за все, про це мова. Водночас, зазначає Заблоцький, обіцянка про помісячну виплату – більше популістська. Оренду платять у кінці року або щоквартально. А це просто пропозиція давати гроші щомісяця.

Андрій Садовий, "Об’єднання "Самопоміч"

Що обіцяє: Андрій Садовий обіцяє гарантувати українським фермерам дешеві кредити для придбання землі. Крім того,

дозволити купувати землю тільки громадянам України;

обмежити кількість землі, яку може придбати одна особа;

запровадити прозорий продаж права оренди на землі державної власності;

стимулювати виробництво та реалізацію української сільськогосподарської техніки.



Андрій Садовий за ринок землі і дешеві кредити для аграріїв

Загалом це частина механізмів запуску ринку землі. За словами Андрія Заблоцького, ідея про банківську підтримку фермерів при купівлі землі правильна. Але треба подивитися на механізми імплементації. Облікова ставка НБУ наразі 18%. Якщо ви хочете отримати дешевий кредит, то треба якось перекрити ризики, тому треба залучати іноземних донорів, європейські банки, щоб створювати механізми, які б дозволяли знизити ризики, якщо, приміром, фермер не віддасть гроші. Або знизити ставку по кредитах.

Руслан Кошулинський, ВО "Свобода"

Що обіцяє. Руслан Кошулинський обіцяє заборонити торгівлю стратегічним ресурсом України – землею сільськогосподарського призначення. І надавати її в довгострокове володіння винятково українським громадянам із правом родинного успадкування або продажу лише державі.



Руслан Кошулинський в питанні землі суперечить сам собі

Представник "Свободи" сам собі суперечить. Кошулинський пропонує не продавати землю, а передати в довгострокове володіння з правом успадкування. Де-факто це і є продаж прав оренди.

Валентин Наливайченко, партія "Справедливість"

Що обіцяє: Валентин Наливайченко обіцяє розширити та гарантувати права об’єднаних територіальних громад, насамперед, розпоряджання землею, надрами, бюджетом.



Валентин Наливайченко хоче передати право розпорядження землею громадам

Ідея правильна, але потрібні чіткі механізми. Як показує практика виборів до ОТГ, там квітне підкуп виборців, а відтак місцева влада може просто узурпувати важелі управління. Крім того, розпоряджатися землею можна по-різному. Щоб не вийшло так, що землі опиняться в руках тих же ділків.