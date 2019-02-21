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      Кто такой Юрий Тимошенко: биография кандидата в президенты

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      Юрий Тимошенко: биография кандидата в президенты Украины 2019
      Кто такой Юрий Тимошенко: биография кандидата в президенты / Facebook-страница Юрия Тимошенко

      Юрий Тимошенко – официально зарегистрированный кандидат в президенты Украины. Нардеп-бывший член "Народного фронта" на выборы идет как самовыдвиженец. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

      Биография Юрия Тимошенко

      Родился Юрий Тимошенко в селе Дивное Ставропольского края России.

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      Образование – Ивано-Франковское кооперативное профессионально-техническое училище (специальность "Продавец-консультант").

      Карьеру начал в должности экспедитора торгового отдела в Коломыйском управлении общественного питания. После этого работал экспедитором в военторге Главного управления торговли Министерства обороны СССР.

      Работал Тимошенко в ряде колхозов. Да, в колхозе имени 22-го съезда КПСС занимался ремонтными работами. В колхозе "Октябрь" на Тернопольщине был рабочим цеха подсобных промыслов. А в колхозе "Путем Ленина" работал художником-высотником. На такой же должности работал и в кооперативе "Строитель".

      В течение 2006-2013 годов Тимошенко работал на общественных началах водителем-экспедитором в ООО "Украинский издательский союз".

      Весной 2014 года Тимошенко стал гвардейцем Первого батальона оперативного назначения имени генерала Кульчицкого Национальной гвардии. В том же году стал народным депутатом Украины, пройдя в Раду по списку "Народного фронта".

      Юрій Тимошенко кандидати у президенти Майдан
      Юрий Тимошенко на Майдане в 2014 году

      Тимошенко также находится в составе "Украинского Хельсинского союза", является соучредителем общества "Мемориал" в Коломые и участником всех его раскопок. Политик является членом Коломийской станицы братства воинов ОУН-УПА, "Народной самообороны Коломыйщины" и партии "Народный фронт". Был участником Майдана в 2014 году.

      В января 2019 года Тимошенко исключили из парламентской фракции "Народного фронта" за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, касающихся важных политико-экономических вопросов. Однако это – официальная позиция фракции. А по данным СМИ, Тимошенко исключили из фракции за его намерение стать президентом Украины.

      Скандалы вокруг Юрия Тимошенко

      Инициалы Юрия Владимировича Тимошенко полностью совпадают с инициалами лидера "Батькивщины" Юлии Владимировны Тимошенко, которая тоже поборется за президентское кресло. Лидера "Батькивщины" очень возмутило появление в избирательных списках кандидата с такими же фамилией и инициалами, как у нее. В этом Юлия Тимошенко обвинила действующего президента Петра Порошенко. Мол, он непосредственно приобщился к этому делу.

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      Юлия Тимошенко потребовала от Порошенко снять с выборов Юрия Тимошенко. Однако этого не произошло.

      Юрій Тимошенко в ЦВК
      Юрий Тимошенко подал документы в ЦИК и его зарегистрировали кандидатом в президенты

      Деньги и имущество Юрия Тимошенко

      В своей декларации за 2017 год политик указал, что вместе с женой и сыном владеет домом в Коломые площадью 136,8 квадратных метра. Тимошенко также является владельцем земельного участка в Ивано-Франковской области площадью 870 квадратных метров. Кандидат в президенты арендует квартиру в Киеве на 66 квадратных метров.

      Жена Тимошенко Зоряна имеет дом в Коломые на 600 квадратных метров, арендует там же земельный участок на 120 квадратных метров. Женщина также владеет в Коломые офисом-магазином на 174 квадратных метра.

      Относительно заработка Тимошенко, то за год работы в парламенте нардеп получил зарплату в размере 238 тысяч 956 гривен. Жена политика за работу в Отделе культуры Коломыйской райгосадминистрации получила зарплату в размере 18 тысяч 258 гривен и за работу в музыкальной школе – 13 тысяч 684 гривны.

      Политическая программа Юрия Тимошенко

      Кандидат в президенты обещает восстановить территориальную целостность Украины, установить контроль над государственной границей и вернуть под контроль Киева оккупированные территории Донбасса и Крыма.

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      Тимошенко также обещает обеспечить вступление Украины в НАТО, создать общегосударственную систему военной мобилизации, очистить армию от коррупции.

      Политик планирует провести прозрачную и справедливую приватизацию государственного имущества, сократить государственный долг Украины, открыть рынок земли сельскохозяйственного назначения, возродить машиностроительную отрасль, стимулировать развитие авиастроительной и аэрокосмической отрасли, обязать работодателей создавать надлежащие условия и оплату труда, повысить прожиточный минимум и пенсии.

      Кандидат в президенты выступает за введение визового режима с Россией и полное прекращение транспортного сообщения с ней.

      Тимошенко хочет ввести госпрограмму по возвращению в Украину трудовых мигрантов, проводить медицинскую и образовательную реформы, отменить неприкосновенность депутатов, президента, судей и усилить уголовную ответственность за коррупцию.

      Как будут проходить выборы президента Украины?Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 человека кандидатами в президенты, но окончательный их перечень станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего президента: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то произойдет он 21 апреля.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Статьи Народный фронт Юрий Тимошенко Выборы Президента 2019 Кандидаты в президенти
      Источник: 24 канал
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