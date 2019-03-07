На взятке Тимошенко за отказ баллотироваться задержали председателя одной из политических партий

При попытке дачи взятки народному депутату и кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться был задержан человек, среди которых председатель одной из политических партий.

В ГПУ пока не указали, кого именно был задержан. Отмечается, что Тимошенко предлагали сумму в размере 5 миллионов гривен.

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Представитель ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook заметил, что Тимошенко обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру Украины.

Позже Лысенко сообщил о задержании второго злоумышленника, который причастен к даче взятки.

Об этом в своем Facebook также сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Учитывая известное следствию переписки задержанных исполнителей с политиками, жду лагасу о политических репрессиях,

– написал Луценко

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При этом генпрокурор не сообщил никаких подробностей о задержании, личности задержанных и политиков, с которыми вели переписку злоумышленники.