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      На взятке Тимошенко за отказ баллотироваться задержали председателя одной из политических партий

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      Тимошенко предлагали 5 миллионов гривен
      Тимошенко предлагали 5 миллионов гривен / ГПУ

      При попытке дачи взятки народному депутату и кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться был задержан человек, среди которых председатель одной из политических партий.

      В ГПУ пока не указали, кого именно был задержан. Отмечается, что Тимошенко предлагали сумму в размере 5 миллионов гривен.

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      Представитель ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook заметил, что Тимошенко обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру Украины.

      Позже Лысенко сообщил о задержании второго злоумышленника, который причастен к даче взятки.

      Об этом в своем Facebook также сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

      Учитывая известное следствию переписки задержанных исполнителей с политиками, жду лагасу о политических репрессиях,
      – написал Луценко

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      При этом генпрокурор не сообщил никаких подробностей о задержании, личности задержанных и политиков, с которыми вели переписку злоумышленники.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Юрий Тимошенко Юрий Луценко Взятка
      Источник: 24 Канал
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