Феномен Зеленського, або Кого насправді вибирають українці

За чотири тижні до виборів президента шоумен Володимир Зеленський продовжує лідирувати у рейтингу політичних вподобань українців. Тому не виключено, що він зрештою таки переможе.

Те, що ми отримаємо коміка в президенти – у цьому насправді нічого катастрофічного немає. Адже, що комік, що кондитер, що домогосподарка – це взагалі не важливо. За законом українець будь-якої професії має право посісти найвищу в державі посаду.

Не можна наперед стверджувати, що актор буде для країни гіршим президентом, ніж бізнесмен. Ми вже мали бізнесмена мером Києва, як згадую земельні дерибани, що були за Черновецького, то двометровий мер-боксер на його фоні виглядає просто хлопчиком для биття. Тому й кажу, що не можна сортувати кандидатів за професією й щось прогнозувати на цій основі.

Читайте також: Комік, який вивів із кризи столицю Ісландії, побажав успіху Зеленському

Не Голобородько йде в президенти

Проте, з Володимиром Зеленським маємо іншу проблему, адже насправді не Зеленський має таку популярність серед українців. Натепер кожен четвертий українець хоче бачити президентом не Зеленського, а Голобородька – вигаданого персонажа, якого Зеленський грає у популярному серіалі. Біда в тому, що прихильники актора взагалі не знають, якою людиною він є насправді. Його фанати вподобали Голобородька, але державну посаду обійме саме Зеленський, аж ніяк не пересонаж з серіалу.

Подивіться на це з іншого боку, зокрема на найближчих конкурентів Зеленського – на Тимошенко чи Порошенка. Ви їх можете любити, ненавидіти, але при цьому визнайте – вони глиби, вони лідери, вони здатні повести за собою людей, вони здатні зламати ситуацію на свою користь. Вони політики зі стажем, досвідчені переговірники і мають свої команди. Поганенькі команди, з кумів та любих друзів, але саме вони тією командою керують, а команди на них працюють, не навпаки.

Тому Порошенко і Тимошенко – лідери, як не крути. А Зеленський? Чи він лідер? Я не знаю. Чесно, не знаю. І ніхто не знає.

Те, що за Зеленським стоїть олігарх Коломойський, – це відомий факт. А Коломойський – також глиба, він фігура такого ж масштабу, як Порошенко та Тимошенко. Певен, що правильніше було б казати, що трійка лідерів в президенти не Зеленський, Порошенко, Тимошенко, а Коломойський, Порошенко, Тимошенко. Якби в бюлетені замість прізвища Зеленський стояло прізвище Коломойський – він би не набрав такої підтримки і не мав би шансів стати нам за президента.

Феномен шоумена не тільки в тому, що українці замість Зеленського голосують за Голобородька, ні! Все значно смішніше, адже там подвійна інтрига: голосуючи за Зелнського, українці хочуть собі за президента Голобородька, але отримають собі за президента Коломойського.

Добре це чи погано, я знову ж таки оцінювати не берусь. Єдине чого хотілося б мені, щоб українці робили свідомий вибір, щоб дійсно розуміли, хто є хто у бюлетні.

Читайте також: Кому належить прослушка, знайдена біля офісу Зеленського