Комік, який вивів із кризи столицю Ісландії, побажав успіху Зеленському

Коміки та гумористи викликають довіру суспільства, а їхня участь у політиці йде йому на користь.

Про це заявив Йон Ґнарр – телевізійний комік і колишній успішний мер столиці Ісландії – Рейк’явіка. Він очолив місто у 2010 році, під час економічної кризи, не маючи при цьому жодного досвіду в політиці. Інтерв’ю з Ґнарром опублікував "Йод".

Я думаю, що комікам і гумористам здорово спробувати себе в політиці. Їхня участь у цих процесах дає лише користь суспільству. Тому що коміки, зазвичай, розумні та талановиті, і в багатьох із них є здатність викликати до себе довіру людей,

– сказав екс-мер.

Він також розповів, що політичні старожили були роздратовані його успіхом на виборах.

"Багато так званих "старих вовків" політики були незадоволені моєю кандидатурою. Деякі навіть почувалися ображеними. Реакція в медіа була також не надто позитивною – одні називали мене шарлатаном, інші – критикували за відсутність будь-якого політичного досвіду, і всі постійно твердили, що я не впораюся з таким завданням. Деякі взагалі говорили, що гумористи чомусь розумово відсталі. У міській адміністрації старі політики мене називали клоуном. От тільки мені було плювати на їхні думки!" – згадує Ґнарр.

Артист зазначив, що чув про Володимира Зеленського – українського коміка, який пішов у політику, і побажав йому удачі.

"Раджу сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. І ще! Володимире, якщо тебе оберуть, головне – не перетрудитися. Тому що здоров’я – понад усе", – сказав Йон Ґнарр.

Довідка



Йон Ґнарр і його "Найкраща партія", яка складалася з панків і рок-музикантів, перемогли на виборах у місті, яке традиційно голосувало за консерваторів. За чотири роки роботи його команда змогла реконструювати фінансову систему, поліпшити інфраструктуру, реорганізувати школи.