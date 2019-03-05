15:05
5 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин захотел утереть нос Илону Маску. одиночество Киркорова
      Вєсті Кремля
      21:09, 4 марта
      Вести.UA: Рука Кремля руководит Порошенко. Заоблачные мечты Вилкула
      Вєсті.UA
      19:47, 4 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Комик, который вывел из кризиса столицу Исландии, пожелал успеха Зеленскому

      112 Читати новину українською
      Йон Гнарр
      Йон Гнарр

      Комики и юмористы вызывают доверие общества, а их участие в политике идет ему на пользу.

      Об этом заявил Йон Гнарр – телевизионный комик и бывший успешный мэр столицы Исландии – Рейкьявика. Он возглавил город в 2010 году, во время экономического кризиса, не имея при этом никакого опыта в политике. Интервью с Гнарром опубликовал "Йод".

      Я думаю, что комикам и юмористам здорово попробовать себя в политике. Их участие в этих процессах приносит только пользу обществу. Потому что комики, обычно, умные и талантливые, и у многих из них есть способность вызывать к себе доверие людей,
      – сказал экс-мэр.

      Он также рассказал, что политические старожилы были раздражены его успехом на выборах.
       

      "Многие, так называемые "старые волки" политики, были недовольны моей кандидатурой. Некоторые даже чувствовали себя оскорбленными. Реакция в медиа была тоже не самой позитивной – одни называли меня шарлатаном, другие – критиковали за отсутствие какого-либо политического опыта, и все постоянно твердили, что я не справлюсь с такой задачей. Некоторые вообще говорили, что юмористы почему-то умственно отсталые. В городской администрации старые политики меня называли клоуном. Вот только мне было плевать на их мнения!" – вспоминает Гнарр.

      Артист отметил, что слышал о Владимире Зеленском – украинском комике, который пошел в политику, и пожелал ему удачи.

      "Советую ожидать лучшего, но готовиться худшему. И еще! Владимир, если тебя выберут, главное – не перетрудиться. Потому что здоровье – превыше всего!" – сказал Йон Гнарр.

      Справка

      Йон Гнарр и его "Лучшая партия", состоящая их панков и рок-музыкантов, победили на выборах в городе, который традиционно голосовал за консерваторов. За четыре года работы его команда смогла реконструировать финансовую систему, улучшить инфраструктуру, реорганизовать школы.

      blog_ava
      Гриценко назвал пять кандидатов в президенты, с которыми договаривается об объединении
      сегодня
      1166
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что всплыло после расследования об "Укроборонпроме": анализируем
      сегодня , 15:00 Что всплыло после расследования об "Укроборонпроме": анализируем
      Юрій Бутусов 85
      Гріхи Конституційного Суду: як система працює на українських президентів
      сегодня , 14:30 Гріхи Конституційного Суду: як система працює на українських президентів
      Сергій Лещенко 37
      Выборочный прогресс: в Виннице, Ивано-Франковске и Львове проезд можно будет оплатить смс-кой
      сегодня , 14:03 Выборочный прогресс: в Виннице, Ивано-Франковске и Львове проезд можно будет оплатить смс-кой
      Ольга Бродська 25
      Обеспеченная старость: ценные бумаги вместо нищей пенсии
      сегодня , 14:00 Обеспеченная старость: ценные бумаги вместо нищей пенсии
      Яніна Ткачук 93
      Страна-агрессор: какие войны начала Россия после распада СССР
      сегодня , 13:03 Страна-агрессор: какие войны начала Россия после распада СССР
      Альона Захарова 504
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Конфликт в Секторе Газа: палестинские группировки согласны заключить перемирие с Израилем
       14 ноября 2018 , 03:46
      В компартии провели обыски: фото "находок"
       8 мая 2018 , 14:16
      Политики не решают экологические проблемы, но получают поддержку избирателей через них, – Борейк
       22 февраля , 14:18
      Восстановление целостности и суверенитета – главная задача будущего президента, – Наливайченко
       сегодня , 14:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук