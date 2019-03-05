Комик, который вывел из кризиса столицу Исландии, пожелал успеха Зеленскому

Комики и юмористы вызывают доверие общества, а их участие в политике идет ему на пользу.

Об этом заявил Йон Гнарр – телевизионный комик и бывший успешный мэр столицы Исландии – Рейкьявика. Он возглавил город в 2010 году, во время экономического кризиса, не имея при этом никакого опыта в политике. Интервью с Гнарром опубликовал "Йод".

Я думаю, что комикам и юмористам здорово попробовать себя в политике. Их участие в этих процессах приносит только пользу обществу. Потому что комики, обычно, умные и талантливые, и у многих из них есть способность вызывать к себе доверие людей,

– сказал экс-мэр.

Он также рассказал, что политические старожилы были раздражены его успехом на выборах.