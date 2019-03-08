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      Сколько кандидатов снялись с выборов президента: ЦИК приняла решение

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      ЦИК сняла с выборов президента пятерых кандидатов
      ЦИК сняла с выборов президента пятерых кандидатов / Фото из открытых источников

      Больше Центральная избирательная комиссия не будет принимать от кандидатов в президенты заявки о прекращении участия в выборах. Уже сформирован окончательный список. Всего ЦИК сняла с выборов 5 кандидатов.

      До 00:00 8 марта кандидаты в президенты имели возможность подать заявления о снятии с выборов. С 00:15 ночи на 8 марта ЦИК начала рассмотрение вышеупомянутых заявлений.

      Читайте также: Кто и почему снял свою кандидатуру с президентских выборов 2019

      По словам заведующего отделом взаимодействия со СМИ комиссии Константина Хивренко, по состоянию на 20:30 7 марта, заявления на снятие своей кандидатуры для участия в выборах Президента Украины подали пять человек.

      "Пять человек подали заявления. Две кандидатуры снято, три сейчас на рассмотрении", говорил он в комментарии УНН .

      Впоследствии стало известно, что Центризбирком отменил регистрацию кандидатами в Президенты народных депутатов Дмитрия Добродомова , которого выдвинула партия "Общественное движение "Народный контроль", и Евгения Мураева , выдвиженца от партии "Наши". Кроме того, была отменена регистрация кандидатом на пост главы государства журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа, выдвиженца от партии "Сила людей". Все они подали обращение в ЦИК об отказе баллотироваться 7 марта. 

      5 марта ЦИК отменила свое решение о регистрации кандидатом в президенты мэра Львова и лидера "Самопомочи" Андрея Садового, а днем 7 числа – заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Сергея Кривоноса.

      Добавим, что Садовый, Гнап и Добродомов сняли свои кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко, Мураев – в пользу председателя партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, а Кривонос – в пользу действующего президента Петра Порошенко.

      Срок приема обращений кандидатов на пост президента об отказе баллотироваться завершен. Окончательный вариант избирательного бюллетеня будет содержать 39 фамилий. Со всеми кандидатами в президенты Вы можете ознакомиться по этой ссылке. Ранее ЦИК отказала 47 лицам в регистрации кандидатом в президенты.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 ЦИК Евгений Мураев Дмитрий Гнап Дмитрий Добродомов
      Источник: 24 канал
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