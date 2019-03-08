Сколько кандидатов снялись с выборов президента: ЦИК приняла решение

Больше Центральная избирательная комиссия не будет принимать от кандидатов в президенты заявки о прекращении участия в выборах. Уже сформирован окончательный список. Всего ЦИК сняла с выборов 5 кандидатов.

До 00:00 8 марта кандидаты в президенты имели возможность подать заявления о снятии с выборов. С 00:15 ночи на 8 марта ЦИК начала рассмотрение вышеупомянутых заявлений.

Читайте также: Кто и почему снял свою кандидатуру с президентских выборов 2019

По словам заведующего отделом взаимодействия со СМИ комиссии Константина Хивренко, по состоянию на 20:30 7 марта, заявления на снятие своей кандидатуры для участия в выборах Президента Украины подали пять человек.

"Пять человек подали заявления. Две кандидатуры снято, три – сейчас на рассмотрении", – говорил он в комментарии УНН .

Впоследствии стало известно, что Центризбирком отменил регистрацию кандидатами в Президенты народных депутатов Дмитрия Добродомова , которого выдвинула партия "Общественное движение "Народный контроль", и Евгения Мураева , выдвиженца от партии "Наши". Кроме того, была отменена регистрация кандидатом на пост главы государства журналиста- расследователя Дмитрия Гнапа , выдвиженца от партии "Сила людей". Все они подали обращение в ЦИК об отказе баллотироваться 7 марта.

5 марта ЦИК отменила свое решение о регистрации кандидатом в президенты мэра Львова и лидера "Самопомочи" Андрея Садового , а днем 7 числа – заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Сергея Кривоноса .

Добавим, что Садовый, Гнап и Добродомов сняли свои кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко, Мураев – в пользу председателя партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, а Кривонос – в пользу действующего президента Петра Порошенко.

Срок приема обращений кандидатов на пост президента об отказе баллотироваться завершен. Окончательный вариант избирательного бюллетеня будет содержать 39 фамилий. Со всеми кандидатами в президенты Вы можете ознакомиться по этой ссылке . Ранее ЦИК отказала 47 лицам в регистрации кандидатом в президенты.