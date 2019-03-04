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      Почему кандидаты обещают то, что не входит в полномочия президента

      89 Читати новину українською
      Администрация Президента
      Администрация Президента / 24 канал

      Сейчас каждый из заявленных кандидатов в своей программе прописывает обещания, которые априори не сможет выполнить в силу того, что президент не имеет соответствующих полномочий. Что побуждает политиков к таким манипуляциям и какими именно функциями наделен глава государства?

      Руководитель проектов по вопросам конституционного права ЦППР Юлия Кириченко в комментарии 24 каналу рассказала, что цель таких манипуляций вполне предсказуема – кандидаты хотят понравиться людям.

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      По данным социологического опроса, проведенного ЦППР в 2015 году, около 50% украинцев не читали Конституцию. Соответственно, кандидаты знают, что люди просто не могут оценить, входит тот или иной пункт в полномочия президента.

      Следовательно, их команды просто проводят фокус-группы, спрашивая потенциальных избирателей о том, что их сейчас волнует. Потом пишут привлекательные для людей обещания. Однако выполнять их или не собираются, или будут это делать с превышением своих полномочий. Однако експерт отмечает, что в подавляющем большинстве случаев это – просто популизм.

      Стоит отметить, что основными сферами деятельности президента являются внешняя политика, решение кадровых вопросов и военная сфера. Итак, президент наделен следующими функциями:

      – представляет государство в международных отношениях;
      – ведет переговоры и заключает международные договоры;
      – принимает решение о признании иностранных государств;
      – назначает и увольняет руководителей дипломатических представительств Украины в других странах и при международных организациях;
      – является Верховным главнокомандующим и главой Совета безопасности и обороны.
      – может объявлять общую или частичную мобилизацию, вводить военное или чрезвычайное положение (однако это должно быть утверждено Верховной Радой)
      – назначает двух министров – иностранных дел и обороны, высшее командование ВСУ, половину состава Совета Нацбанка и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а также треть состава Конституционного Суда Украины;
      – может подавать парламенту собственные законопроекты и вносить их в качестве неотложных;
      – подписывает принятые парламентом документы (только после этого они вступают в силу)
      – присваивает высшие воинские звания и высшие дипломатические ранги;
      – награждает государственными наградами;
      – принимает решение о предоставлении гражданства Украины или прекращении нашего гражданства и осуществляет помилование.

      Ряд важных решений он не может принимать единолично, а только с утверждением Верховной Рады. Что касается самых популярных обещаний, такие как снижение тарифов или повышение зарплат и пенсий, то в полномочия это совершенно не входит. Следовательно, подобные тезисы из уст кандидатов являются чистым популизмом.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Президент Украины
      Источник: 24 канал
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