Почему кандидаты обещают то, что не входит в полномочия президента

Сейчас каждый из заявленных кандидатов в своей программе прописывает обещания, которые априори не сможет выполнить в силу того, что президент не имеет соответствующих полномочий. Что побуждает политиков к таким манипуляциям и какими именно функциями наделен глава государства?

Руководитель проектов по вопросам конституционного права ЦППР Юлия Кириченко в комментарии 24 каналу рассказала, что цель таких манипуляций вполне предсказуема – кандидаты хотят понравиться людям.

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По данным социологического опроса, проведенного ЦППР в 2015 году, около 50% украинцев не читали Конституцию. Соответственно, кандидаты знают, что люди просто не могут оценить, входит тот или иной пункт в полномочия президента.

Следовательно, их команды просто проводят фокус-группы, спрашивая потенциальных избирателей о том, что их сейчас волнует. Потом пишут привлекательные для людей обещания. Однако выполнять их или не собираются, или будут это делать с превышением своих полномочий. Однако експерт отмечает, что в подавляющем большинстве случаев это – просто популизм.

Стоит отметить, что основными сферами деятельности президента являются внешняя политика, решение кадровых вопросов и военная сфера. Итак, президент наделен следующими функциями:

– представляет государство в международных отношениях;

– ведет переговоры и заключает международные договоры;

– принимает решение о признании иностранных государств;

– назначает и увольняет руководителей дипломатических представительств Украины в других странах и при международных организациях;

– является Верховным главнокомандующим и главой Совета безопасности и обороны.

– может объявлять общую или частичную мобилизацию, вводить военное или чрезвычайное положение (однако это должно быть утверждено Верховной Радой)

– назначает двух министров – иностранных дел и обороны, высшее командование ВСУ, половину состава Совета Нацбанка и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а также треть состава Конституционного Суда Украины;

– может подавать парламенту собственные законопроекты и вносить их в качестве неотложных;

– подписывает принятые парламентом документы (только после этого они вступают в силу)

– присваивает высшие воинские звания и высшие дипломатические ранги;

– награждает государственными наградами;

– принимает решение о предоставлении гражданства Украины или прекращении нашего гражданства и осуществляет помилование.

Ряд важных решений он не может принимать единолично, а только с утверждением Верховной Рады. Что касается самых популярных обещаний, такие как снижение тарифов или повышение зарплат и пенсий, то в полномочия это совершенно не входит. Следовательно, подобные тезисы из уст кандидатов являются чистым популизмом.



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