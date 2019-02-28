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      Президент, Рада, Кабмин: кто за что отвечает

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      Полномочия Президента, Рады, Кабмина - кто за что отвечает - детали
      Полномочия президента, правительства и парламента в Украине / 24 канал

      Кандидаты в президенты обещают украинцам столько, что иногда трудно понять, как они собираются реализовать эти обещания. Для того, чтобы вы ориентировались, кто из них точно врет – журналисты 24 канала разобрались, кто и что сможет делать.

      Запутались в том, когда и за кого голосуют украинцы, и какие полномочия имеют все эти люди? Давайте разбираться вместе.

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      Кого мы выбираем 31 марта?

      Президента Украины. Но вполне возможно, что этот день – это еще не конец.


      Как будут проходить выборы президента Украины

       

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      Какими полномочиями обладает президент Украины?

      Совсем не те, о которых можно подумать, слушая предвыборные обещания кандидатов. В очень упрощенном и сокращенном варианте сферу его деятельности можно изобразить так:

      Повноваження президента УкраїниПолномочия президента Украины

      Теперь – о деталях. Одна из главных сфер деятельности – внешнеполитическая. Президент представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины, принимает решение о признании иностранных государств, назначает и освобождает глав дипломатических представительств Украины в других государствах и при международных организациях; принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей иностранных государств.

      Вторая по уровню влиятельности президента – военная сфера. Президент является Верховным главнокомандующим и главой Совета безопасности и обороны. Он может объявлять общую или частичную мобилизацию, вводить военное или чрезвычайное положение. Причем введение этих положений должно быть утверждено Верховной Радой. Так же, как и объявление войны или мира с другими государствами: президент вносит в парламент представление об объявлении состояния войны, например, а парламент уже решает окончательную судьбу этого решения.

      Президент также влияет на кадровые вопросы. Он назначает двух министров – иностранных дел и обороны, высшее командование ВСУ, половину состава Совета Нацбанка и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а также треть состава Конституционного Суда Украины. Он может предложить Верховной Раде свои кандидатуры на главу Службы безопасности и генпрокурора, однако окончательно их утверждают народные депутаты. Так же, как и премьер-министра – президент назначает и отправляет его в отставку с согласия Верховной Рады.

      Президент может подавать парламенту собственные законопроекты и вносить их как неотложные. Также он подписывает принятые парламентом документы. Только после этого они вступают в силу. Если президент не согласен с нардепами, то имеет право ветировать законопроект и не визировать его. В то же время Рада может преодолеть вето, если 300 депутатов за это проголосуют. Столько же голосов необходимо, чтобы внести изменения в Конституцию.

      Также глава государства может прекратить полномочия Верховной Рады и назначить внеочередные выборы в нее, если для этого есть предусмотренные законом основания.

      Единолично президент лишь присваивает высшие воинские звания и высшие дипломатические ранги, награждает государственными наградами, принимает решение о предоставлении гражданства Украины или прекращении нашего гражданства и осуществляет помилование.

      А вот полномочия регулировать тарифы, повышать зарплаты, пенсии или стипендии, гарантировать изменения в Конституцию президент не может.

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      Кого мы выбираем 27 октября?

      Депутатов Верховной Рады Украины.

      Сейчас в Украине действует смешанная пропорционально-мажоритарная система 225 депутатов избирают в многомандатном избирательном округе по избирательным спискам от партий, набравших 5% и более; еще 225 депутатов – по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных округах.

      Какими полномочиями обладает Верховная Рада?

      Интересными. Главное, что нужно помнить, – депутаты представляют интересы народа. Депутаты создают и издают законы.

      В очень упрощенном и сокращенном варианте сферу деятельности парламента можно изобразить так:

      Повноваження Верховної РадиПолномочия Верховной Рады

      Кроме законотворческой работы, депутаты также определяют основы внутренней и внешней политики. Они, например, могут проголосовать за курс на экономический рост. Однако, каким образом и за счет чего этот рост будет достигнут – это уже должен думать не парламент, а Кабмин.

      Парламент вносит изменения в Конституцию по правилам, которые прописаны в самой Конституции; утверждает государственный бюджет Украины; избирает судей и треть Конституционного суда. Кстати о кадровых вопросах: Верховная Рада принимает участие в формировании правительства и контролирует, кого президент хочет назначить генпрокурором и главой СБУ.

      После назначения – парламент контролирует, чем занимается правительство и высшие должностные лица. В том числе – и президент. Если тот злоупотребляет властью, парламент может объявить ему импичмент. Также Верховная Рада назначает всеукраинский референдум и выборы.

      А вот полномочий регулировать тарифы, повышать зарплаты, пенсии или стипендии парламент тоже не имеет .

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      А как же тарифы, зарплаты и пенсии, которые обещают улучшить кандидаты?

      Это – вопрос Кабинета Министров. Кто туда попадет – решают президент и парламент совместно. Потому что президент может только рекомендовать отдельных членов правительства. Утверждать их должен парламент.

      Вот именно те ребята, которые будут назначены в правительство, будут иметь интересный для простых украинцев список полномочий. Ибо к их полномочиям относятся:

      Повноваження Кабінету міністрівПолномочия Кабинета министров

      Теперь подробнее о самом интересном из полномочий Кабмина.

      Экономическое направление. Здесь Кабинет Министров занимается государственной экономической политикой и управляет объектами государственной собственности. Он работает над развитием предпринимательства всех форм собственности и следит, чтобы никто не мешал развитию конкуренции и рынка. Правительство также обеспечивает защиту и поддержку украинским производителям. Кабмин занимается финансовой, таможенной и налоговой политикой, вопросами аграрной политики и продовольственной безопасности, обслуживает государственный долг.

      И вот теперь о главном: именно правительство обеспечивает повышение качества жизни украинцев и защиту наших прав. Оно работает на стабильность гривны. Кабмин разрабатывает Государственный бюджет и отчитывается перед Радой за его выполнение. Именно Кабмин занимается вопросом цен и тарифов. Именно Кабмин работает на повышение реальных доходов населения и обеспечивает социальную защиту украинцев.

      Социально-политическое направление работы правительства не менее насыщенно. Кроме того, Кабмин занимается государственной политикой в ​​сфере занятости украинцев, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма, образования, науки и информатизации. Он защищает права и свободы, достоинство, жизнь и здоровье украинцев. Организует ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и участвует в борьбе с преступностью и коррупцией.

      В сфере безопасности правительство отвечает за организацию охраны и защиты государственной границы и территории Украины; работает на укрепление национальной безопасности, боеспособность Вооруженных Сил и обеспечения обороноспособности государства. Оно руководит единой системой защиты.

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      Что касается кадровых вопросов: Кабинет Министров занимается кадровым обеспечением органов исполнительной власти и контролирует работу этих кадров. Утверждает предельную численность работников органов исполнительной власти и определяет условия оплаты труда для бюджетников и госслужащих. Он образует, реорганизует и ликвидирует министерства и другие центральные органы исполнительной власти. Правительство также отвечает за финансовое и материально техническое обеспечение судов и правоохранительных органов.

      Для чего мы это все разбирали?

      Чтобы вы понимали: когда кандидаты в президенты обещают вам в несколько раз снизить цену на газ и коммунальные услуги или повысить минимальную пенсию или зарплату до каких-то сумм – это ложь и популизм. От президента зависит не все. Поэтому стоит внимательно перечитать программы кандидатов, чтобы не позволять им манипулировать собой.

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      Пройдите наш тест "Определи кандидата по (пустым) обещаниям" и узнайте, можно ли вас обмануть пустыми заявлениями популистов:

       

       

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости политики Новости Украины Статьи Публикации Выборы Президента 2019 Кабинет Министров Украины Верховная Рада Президент Украины Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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