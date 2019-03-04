Чому кандидати обіцяють те, що не входить до повноважень президента

Наразі кожен із заявлених кандидатів у своїй програмі прописує обіцянки, які апріорі не зможе виконати в силу того, що президент не має відповідних повноважень. Що спонукає політиків до таких маніпуляцій та якими саме функціями наділений глава держави?

Керівник проектів з питань конституційного права ЦППР Юлія Кириченко у коментарі 24 каналу розповіла, що мета таких маніпуляцій цілком передбачувана – кандидати хочуть сподобатися людям.

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За даними соціологічного опитування, проведеного ЦППР у 2015 році, близько 50% українців не читали Конституцію. Відповідно, кандидати знають, що люди просто не можуть оцінити, чи входить той чи інший пункт у повноваження президента.

Отже, їхні команди просто проводять фокус-групи, запитуючи потенційних виборців про те, що їх зараз хвилює. А тоді пишуть привабливі для людей обіцянки. Проте виконувати їх або не збираються, або будуть це робити з перевищенням своїх повноважень. Проте експертка зазначає, що у переважній більшості випадків це – просто популізм.

Варто зазначити, що основними сферами діяльності президента є зовнішня політика, вирішення кадрових питань та військова сфера. Отже, президент наділений наступними функціями:

– представляє державу в міжнародних відносинах;

– веде переговори та укладає міжнародні договори;

– приймає рішення про визнання іноземних держав;

– призначає та звільняє очільників дипломатичних представництв України в інших країнах та при міжнародних організаціях;

– є Верховним головнокомандувачем та очільником Ради безпеки та оборони.

– може оголошувати загальну або часткову мобілізацію, вводити воєнний чи надзвичайний стан (однак це має бути затверджене Верховною Радою);

– призначає двох міністрів – закордонних справ та оборони, вище командування ЗСУ, половину складу Ради Нацбанку та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, а також третину складу Конституційного Суду України;

– може подавати парламенту власні законопроекти та вносити їх як невідкладні;

– підписує ухвалені парламентом документи (лише після цього вони набувають чинності);

– присвоює вищі військові звання та вищі дипломатичні ранги;

– нагороджує державними нагородами;

– приймає рішення про надання громадянства України або припинення нашого громадянства та здійснює помилування.

Низку важливих рішень він не може приймати одноосібно, а лише з затвердженням Верховної Ради. Що стосується найпопулярніших обіцянок, як от зниження тарифів чи підвищення зарплат та пенсій, то в повноваження президента це абсолютно не входить. Отже, подібні тези з уст кандидатів є чистим популізмом.



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