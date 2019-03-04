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      Чому кандидати обіцяють те, що не входить до повноважень президента

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      Адміністрація Президента
      Адміністрація Президента / 24 канал

      Наразі кожен із заявлених кандидатів у своїй програмі прописує обіцянки, які апріорі не зможе виконати в силу того, що президент не має відповідних повноважень. Що спонукає політиків до таких маніпуляцій та якими саме функціями наділений глава держави?

      Керівник проектів з питань конституційного права ЦППР Юлія Кириченко у коментарі 24 каналу розповіла, що мета таких маніпуляцій цілком передбачувана – кандидати хочуть сподобатися людям.

      Читайте також: Президент, Рада, Кабмін: хто за що відповідає

      За даними соціологічного опитування, проведеного ЦППР у 2015 році, близько 50% українців не читали Конституцію. Відповідно, кандидати знають, що люди просто не можуть оцінити, чи входить той чи інший пункт у повноваження президента.

      Отже, їхні команди просто проводять фокус-групи, запитуючи потенційних виборців про те, що їх зараз хвилює. А тоді пишуть привабливі для людей обіцянки. Проте виконувати їх або не збираються, або будуть це робити з перевищенням своїх повноважень. Проте експертка зазначає, що у переважній більшості випадків це – просто популізм.

      Варто зазначити, що основними сферами діяльності президента є зовнішня політика, вирішення кадрових питань та військова сфера. Отже, президент наділений наступними функціями:

      – представляє державу в міжнародних відносинах;
      – веде переговори та укладає міжнародні договори;
      – приймає рішення про визнання іноземних держав;
      – призначає та звільняє очільників дипломатичних представництв України в інших країнах та при міжнародних організаціях;
      – є Верховним головнокомандувачем та очільником Ради безпеки та оборони.
      – може оголошувати загальну або часткову мобілізацію, вводити воєнний чи надзвичайний стан (однак це має бути затверджене Верховною Радою);
      – призначає двох міністрів – закордонних справ та оборони, вище командування ЗСУ, половину складу Ради Нацбанку та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, а також третину складу Конституційного Суду України;
      – може подавати парламенту власні законопроекти та вносити їх як невідкладні;
      – підписує ухвалені парламентом документи (лише після цього вони набувають чинності);
      – присвоює вищі військові звання та вищі дипломатичні ранги;
      – нагороджує державними нагородами;
      – приймає рішення про надання громадянства України або припинення нашого громадянства та здійснює помилування.

      Низку важливих рішень він не може приймати одноосібно, а лише з затвердженням Верховної Ради. Що стосується найпопулярніших обіцянок, як от зниження тарифів чи підвищення зарплат та пенсій, то в повноваження президента це абсолютно не входить. Отже, подібні тези з уст кандидатів є чистим популізмом.

      Президент України
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Президент України
      Джерело: 24 канал
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