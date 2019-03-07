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      ЦИК будет заседать в ночь на 8 марта: известна причина

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      ЦИК проведет ночное заседание
      ЦИК проведет ночное заседание / Иллюстративное фото

      Заседание Центральной избирательной комиссии Украины начнется в 00:15 ночи на 8 марта. Будут рассматривать заявления о снятии кандидатов с баллотирования на выборах 2019 года. Также планируется утвердить окончательный размер и содержание избирательного бюллетеня.

      Когда идет избирательный процесс – не имеет значения, в какое время суток продлится заседание ЦИК. Ведь избирательный процесс не берет выходных – уверяют в ЦИК, как передает "РБК Украина".

      Читайте также: Выборы 2019: скандал вокруг количества бюллетеней искусственно создали для пиара – объяснение ЦИК

      А кроме отсутствия выходных избирательному процессу присуща значительная быстротечность. Именно 8 марта, согласно закону "О выборах Президента Украины", ЦИК обязана принять решение о поданных заявлениях о снятии кандидатов с баллотирования.

      кто из кандидатов решил прекратить участие в гонке:
      •  

      А так же обнародовать постановление о размере и наполнении избирательного бюллетеня. Ведь эту информацию надо срочно направить в полиграфкомбинат – чтобы бюллетени успели напечатать и доставить на избирательные участки.

      Вибори
      Основные даты президентских выборов-2019

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины ЦИК Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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