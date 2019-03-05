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      Садового офіційно зняли з виборів президента України

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      ЦВК зняла Садового з виборів президента України
      ЦВК зняла Садового з виборів президента України / 24 канал

      За заявою мера Львова, лідера партії "Самопоміч" Андрія Садового Центральна виборча комісія скасувала своє рішення про реєстрацію його кандидатом на пост президента України.

      Відповідне рішення щодо Садового ЦВК ухвалила на засіданні 5 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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      Садовий 4 березня подав заяву про відкликання своєї кандидатури з виборів президента України. Це сталося після того, як 1 березня політик заявив, що знімає свою кандидатуру на виборах на користь лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

      Саме зараз Україна має шанс обрати проукраїнського антикорупційного президента. Той шлях, яким йде країна зараз, заведе в дуже темні часи. Тому я прийняв для себе непросте, але дуже відповідальне рішення,
      – сказав Садовий, коли відкликав свою кандидатуру з виборів президента.

      Чому Садовий зняв свою кандидатуру на користь Гриценка? Обидва політики вирішили об'єднати свої зусилля на виборах президента. Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах.

      1 березня екс-журналіст Дмитро Гнап, якого у президенти висунула партія "Сила людей", теж заявив, що знімає свою кандидатуру та підтримує Гриценка.

      Хто на сьогодні є лідером президентської гонки? За даними соціологічної агенції Fama, за Володимира Зеленського готові проголосувати 26,6% виборців, за Петра Порошенка – 23,4%; Юлію Тимошенко – 14,3%; Юрія Бойка – 8,1%; Анатолія Гриценка – 8%.

      як розгортаються події після того, як садовий вирішив знятися з виборів:
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      Теги: Новини України ЦВК Президентські вибори 2019 Новини політики Андрій Садовий Садовий і Гриценко об'єдналися
      Джерело: 24 Канал
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