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      Садового официально сняли с выборов президента Украины

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      ЦИК сняла Садового с выборов президента Украины
      ЦИК сняла Садового с выборов президента Украины / 24 канал

      По заявлению мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового Центральная избирательная комиссия отменила свое решение о регистрации его кандидатом на пост президента Украины.

      Соответствующее решение относительно Садового ЦИК приняла на заседании 5 марта, сообщает "Интерфакс-Украина".

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      Садовый 4 марта подал заявление об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины. Это произошло после того, как 1 марта политик заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

      Именно сейчас Украина имеет шанс избрать проукраинского антикоррупционного президента. Тот путь, которым идет страна сейчас, заведет в очень темные времена. Поэтому я принял для себя непростое, но очень ответственное решение,
      – сказал Садовый, когда отозвал свою кандидатуру с выборов президента.

      Почему Садовый снял свою кандидатуру в пользу Гриценко? Оба политика решили объединить свои усилия на выборах президента. Мэр Львова отметил, что идя на выборы, прекрасно понимал "желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров при власти". По мнению Садового, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах.

      1 марта экс-журналист Дмитрий Гнап, которого в президенты выдвинула партия "Сила людей", тоже заявил, что снимает свою кандидатуру и поддерживает Гриценко.

      Кто сегодня является лидером президентськой гонки? По данным социологического агентства Fama, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 26,6% избирателей, за Петра Порошенко – 23,4%; Юлию Тимошенко – 14,3%; Юрия Бойко – 8,1%; Анатолия Гриценко – 8%.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК САДОВЫЙ РЕШИЛ СНЯТЬСЯ С ВЫБОРОВ:​
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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 ЦИК Новости политики Садовый и Гриценко объединились Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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