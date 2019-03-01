Чи пройде Гриценко у другий тур після об'єднання з Садовим: відповідь експерта

Єдиний демократичний кандидат – це великий шанс виходу в другий тур та перемоги у президентських виборах, які відбудуться 31 березня 2019 року.

Політичний експерт Олександр Солонтай в ефірі 24 каналу сказав, що рейтинг Анатолія Гриценка після об'єднання з Андрієм Садовим буде значно більшим, ніж 15%.

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"Доєднаються до цього такі виборці, які були скептичними, які казали, що політики не здатні єднатися. Треба розуміти, що це питання не 15% голосів, а питання реального шансу виходу в другий тур", – пояснив Солонтай.

За його словами, Садовий просто не знявся на підтримку Гриценка, важливе інше – вони домовилися про те, що рухаються далі разом на президентських виборах.

"Цінність в тому, що всі один одного балансують. Варто розуміти, що у Гриценка і Садового є слабкі сторони, але коли вони об'єднуються, то збалансовують ці слабкі сторони", – додав експерт.

Що відомо про об'єднання Садового з Гриценком? 1 березня кандидат у президенти України Андрій Садовий підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка на президентських виборах і задля цього зняв свою кандидатур.



"Саме зараз у нас є шанс вибрати українського та антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення. Я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента. І я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка", – заявив Садовий.



Садовий переконаний, що єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах президента.



Президентські вибори-2019: інфографіка

