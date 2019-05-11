Закон о языке будет подписан: суд отказался рассматривать требование о запрете
Закон о государственном украинском языке будет подписан и опубликован. Ведь Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить иск к спикеру парламента Андрей Парубий от общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной". Последняя требовала запретить Парубию подписывать языковой закон.
В суде объяснили, что заявитель не доказал очевидной противоправности действий Парубия и не предоставил ни одного соответствующего доказательства. Поэтому суд решил, что иск необоснован и нет оснований для его удовлетворения.
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Заявление истца не содержало обоснования и доказательств (например, устав), что иск относится к цели, с которой создан ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной". При этом в заявлении было указано, что права общественной организации и ее членов были якобы нарушены действиями председателя Верховной Рады.
Что известно об ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной"?Организация названа в честь Ирины Бережной – экс-нардепа от "Партии регионов", которая в 2017 году погибла в ДТП. Организацией руководит мать погибшего политика Елена Бережная. Именно эта ОО организовала 9 мая в Киеве пророссийскую акцию "Никто не забыт, ничто не забыто" – украинский аналог российской акции "Бессмертный полк". Что касается Елены Бережной, то 9 мая ее задержала полиция за запрещенную в Украине георгиевскую ленту на одежде. Кроме того, в 2018 году СБУ устроила у нее обыски по подозрению в сепаратистской деятельности.
25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За него проголосовали 278 народных избранников. Теперь документ должны подписать председатель парламента Андрей Парубий и президент Украины.
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Что предусматривает закон о языке?
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На украинском языке должны общаться все государственные служащие, а за невыполнение закона их будут штрафовать. При этом госслужащие имеют право перейти на другой язык общения, если об этом просит клиент.
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Перед приемом на работу чиновники должны сдать тест на знание украинского языка. Для тех, кто не знает язык на достаточном уровне, государство будет организовывать специальные учения.
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К посетителям в заведениях питания и магазинах тоже должны обращаться на украинском. Если клиент общается на украинском, его должны обслуживать на украинском. Если обращается на русском, то, например официант, имеет право обслужить его на русском. То же с английским или немецким, если персонал ими владеет.
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Если языковые права будут нарушать, то можно будет обратиться к языковому уполномоченному или госпродпотребслужбе. Никаких языковых инспекторов, которыми пугает российская пропаганда, не будет.
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За систематическое нарушение закона о языке будут штрафовать.