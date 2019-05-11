Закон о языке будет подписан: суд отказался рассматривать требование о запрете

Закон о государственном украинском языке будет подписан и опубликован. Ведь Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить иск к спикеру парламента Андрей Парубий от общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной". Последняя требовала запретить Парубию подписывать языковой закон.

В суде объяснили, что заявитель не доказал очевидной противоправности действий Парубия и не предоставил ни одного соответствующего доказательства. Поэтому суд решил, что иск необоснован и нет оснований для его удовлетворения.

Читайте также: Порошенко заявил, что именно он, а не Зеленский, подпишет закон о языке

Заявление истца не содержало обоснования и доказательств (например, устав), что иск относится к цели, с которой создан ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной". При этом в заявлении было указано, что права общественной организации и ее членов были якобы нарушены действиями председателя Верховной Рады.

Что известно об ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной"?Организация названа в честь Ирины Бережной – экс-нардепа от "Партии регионов", которая в 2017 году погибла в ДТП. Организацией руководит мать погибшего политика Елена Бережная. Именно эта ОО организовала 9 мая в Киеве пророссийскую акцию "Никто не забыт, ничто не забыто" – украинский аналог российской акции "Бессмертный полк". Что касается Елены Бережной, то 9 мая ее задержала полиция за запрещенную в Украине георгиевскую ленту на одежде. Кроме того, в 2018 году СБУ устроила у нее обыски по подозрению в сепаратистской деятельности.

25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За него проголосовали 278 народных избранников. Теперь документ должны подписать председатель парламента Андрей Парубий и президент Украины.

Читайте также: Как к закону об украинском языке относятся читатели 24 канала: результаты опроса