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      Обыски у матери погибшей экс-регионалки Бережной: Кильчицкая назвала причину

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      СБУ проводит обыски в офисе бывшего заместителя Черновецкого – Ирэны Кильчицкой. По ее словам, у нее ищут доказательства сепаратистской деятельности матери погибшей экс-регионалки Ирины Бережной – Елены, с которой, в частности, Кильчицкая дружила.

      Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала.

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      "Я позвонила Елене Петровне Бережной, чтобы приехала. Однако она сказала, что не может этого сделать, потому что у меня режут болгаркой дверь. У меня ничего не нашли ни оружия, ни боеприпасов", – отметила Кильчицкая.

      Саму же Елену Бережную подозревают в сепаратизме, считают, что именно она является организатором акции, которая должна была произойти возле памятника генералу Ватутину, который участвовал в советской оккупации в Украине.

      Ирэна Кильчинская также отметила, что связывает эти обыски именно с семейными обстоятельствами, ведь сейчас Елена Бережная судится с отцом своей внучки, а потому полагает, что именно отец организовал эти обыски.

      Кто такая Ирэна Кильчицкая?С июля 2007 года до 2010 года была заместителем мэра Киева во время пребывания в должности Леонида Черновецкого. Вице-президент "Правэкс-банка", принадлежащего Черновецкому.

      Кто такая Елена Бережная?Ее дочь Ирина Бережная была депутатом 6-го и 7-го созывов Верховной Рады от "Партии регионов", входила в комитет по вопросам правосудия. И мать, и дочь были хорошо известны своей пророссийской позицией. В частности, Елена Бережная участвовала в пророссийской акции "Бессмертный полк" в Киеве.

      Теги: Новости Украины Расследования Погибла Ирина Бережная Ирена Кильчицкая СБУ Партия регионов
      Источник: 24 канал
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