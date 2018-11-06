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      Обшуки у матері загиблої екс-регіоналки Бережної: Кільчицька назвала причину

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      СБУ проводить обшуки в офісі колишньої заступниці Черновецького – Ірени Кільчицької. За її словами, у неї шукають докази сепаратиської діяльності матері загиблої екс-регіоналки Ірини Бережної – Олени, з якою, зокрема, Кільчицька дружила.

      Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу.

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      "Я подзвонила Олені Петрівні Бережній, аби приїхала. Однак вона сказала, що не може цього зробити, бо у мене ріжуть болгаркою двері. В мене нічого не знайшли ні зброї, ні боєприпасів", – зазначила Кільчицька.

      Саму ж Олену Бережну підозрюють у сепаратизмі, вважають, що саме вона є організатором акції, яка мала статися біля пам'ятника генералу Ватутіну, який брав участь у радянські окупації в Україні.

      Ірена Кільчинська також зазначила, що пов'язує ці обшуки саме з сімейними обставинами, адже зараз Олена Бережна судиться з батьком своєї онуки, а тому думає, що саме він організував ці обшуки.

      Хто така Ірена Кільчицька?З липня 2007 року до 2010 року була заступником мера Києва під час перебування на посаді Леоніда Черновецького. Віце-президент "Правекс-банку", що належить Черновецькому.

      Хто така Олена Бережна?Її донька Ірина Бережна була депутатом 6-го і 7-го скликань Верховної Ради від "Партії регіонів", входила до комітету з питань правосуддя. І матір, і донька були добре відомі своєю проросійською позицією. Зокрема, Олена Бережна брала участь у проросійській акції "Безсмертний полк" у Києві.

      Теги: Розслідування Новини України Партія регіонів СБУ Ірена Кільчицька Загинула Ірина Бережна
      Джерело: 24 канал
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