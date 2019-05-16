Путин ожидает личных переговоров с Зеленским по газу, – Коболев

Президент России Владимир Путин ожидает личных переговоров с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским в вопросе продолжения транзита газа по украинской газотранспортной системе.

Переговоры с Россией проходят очень вяло, а если сказать точно – то совсем не проходят, сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, пишет "Укрифнорм".

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Во время Международной инвестиционной конференции 2019 Сoncorde Capital он подчеркнул, что для Украины потеря транзитного потока – потеря 3 миллиардов долларов годового дохода. Это примерно 3% ВВП.

Фактически за год мы можем потерять весь рост предыдущего года. Это критически важный риск,

– сказал Коболев.

Коболев подчеркнул, что Россия официально сообщила – будет говорить тогда, когда новый президент официально вступит в полномочия. По его словам, именно тогда состоится разговор Зеленского и Путина. При этом Коболев прогнозирует, что переговоры возобновятся в июне, важной в них будет позиция Германии и США.

Почему Коболев заговорил о новом газовом кризисе?

По его мнению Россия попытается создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с 1 января, как это было в 2009-м. Этот кризис позволит России "протолкнуть" свой интерес. В Украине и России заканчивается договор, и "Газпром" на переговорах "занимает позицию непонятную и тянет время", считает Коболев.

"Критической для этих переговоров будет позиция Германии, которая имеет непосредственное влияние на запуск "Северного потока" и может требовать от России подписания нового соглашения с Украиной. Критически важной будет позиция США относительно санкций – будут они или не будут", – добавил он.

К факторам влияния на ход переговоров глава Нафтогаза назвал новый судебный иск против "Газпрома". Его цель – компенсация Украине 12 миллиардов в случае, если новый договор не подпишут.

Если же эти факторы будут недостаточно сильными и если их влияние не заставит Россию изменить свою позицию, кризиса не избежать

– отметил Коболев.

Что известно о судовом процессе "Нафтогаза" против России?

"Нафтогаз" инициировал арбитражное производство против Российской Федерации в октябре 2016 года, в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации "О содействии и взаимной защите инвестиций", более известным как украино-русское инвестиционное соглашение. Постоянный третейский суд в Гааге провел слушания по юрисдикции в мае 2018 года. Арбитражное производство против Российской Федерации совместно с материнской компанией инициировали шесть предприятий Группы "Нафтогаз": ГАО "Черноморнефтегаз", АО "Укртрансгаз", ООО "Ликво", АО "Укргаздобыча", АО "Укртранснафта", ДК "Газ Украины".