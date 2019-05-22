Путин, Меркель и Макрон обсудили ход минских соглашений после избрания Зеленского президентом

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели совместную телефонную беседу, во время которой обсудили ситуацию в Украине.

Разговор состоялся 21 мая, сообщает DW.

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Темой разговора было воплощение минских договоренностей после избрания нового президента Украины Владимира Зеленского. Участники разговора решили не искать им альтернативы.

Зато европейские лидеры в очередной раз раскритиковали скандальный указ главы Кремля о раздаче российских паспортов украинцам на Донбассе.

Также Меркель отметила, что они работают над возвращением права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Но после решения некоторых вопросов. Каких именно – не уточнила.

Париж и Берлин призвали Кремль к урегулированию ситуации на Донбассе.

Что такое минские договоренности?12 февраля 2015 года "нормандская четверка" – канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Путин – одобрили "Минск-2".



Соглашения содержат 13 пунктов. Среди них:



- немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в ОРДЛО

- отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения

- освобождение всех заложников

- доступ к украино-российской границе.



За этот период Россия и подконтрольные ей вооруженные формирования постоянно нарушают соглашения, обстреливая позиции ВСУ из запрещенного соглашениями оружия.