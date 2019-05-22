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      Путин, Меркель и Макрон обсудили ход минских соглашений после избрания Зеленского президентом

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      Макрон, Путин и Меркель провели телефонный разговор
      Макрон, Путин и Меркель провели телефонный разговор / Коллаж 24 канала

      Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели совместную телефонную беседу, во время которой обсудили ситуацию в Украине.

      Разговор состоялся 21 мая, сообщает DW.

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      Темой разговора было воплощение минских договоренностей после избрания нового президента Украины Владимира Зеленского. Участники разговора решили не искать им альтернативы.

      Зато европейские лидеры в очередной раз раскритиковали скандальный указ главы Кремля о раздаче российских паспортов украинцам на Донбассе.

      Также Меркель отметила, что они работают над возвращением права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Но после решения некоторых вопросов. Каких именно – не уточнила.

      Париж и Берлин призвали Кремль к урегулированию ситуации на Донбассе.

      Что такое минские договоренности?12 февраля 2015 года "нормандская четверка" – канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Путин – одобрили "Минск-2".

      Соглашения содержат 13 пунктов. Среди них:

      - немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в ОРДЛО
      - отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения
      - освобождение всех заложников
      - доступ к украино-российской границе.

      За этот период Россия и подконтрольные ей вооруженные формирования постоянно нарушают соглашения, обстреливая позиции ВСУ из запрещенного соглашениями оружия.

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      Теги: Новости Украины Минские договоренности Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Владимир Путин Ангела Меркель Новости политики
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