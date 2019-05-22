Путин, Меркель и Макрон обсудили ход минских соглашений после избрания Зеленского президентом
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели совместную телефонную беседу, во время которой обсудили ситуацию в Украине.
Разговор состоялся 21 мая, сообщает DW.
Читайте также: Помпео обсудил с Лавровым украинский вопрос
Темой разговора было воплощение минских договоренностей после избрания нового президента Украины Владимира Зеленского. Участники разговора решили не искать им альтернативы.
Зато европейские лидеры в очередной раз раскритиковали скандальный указ главы Кремля о раздаче российских паспортов украинцам на Донбассе.
Также Меркель отметила, что они работают над возвращением права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Но после решения некоторых вопросов. Каких именно – не уточнила.
Париж и Берлин призвали Кремль к урегулированию ситуации на Донбассе.
Что такое минские договоренности?12 февраля 2015 года "нормандская четверка" – канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Путин – одобрили "Минск-2".
Соглашения содержат 13 пунктов. Среди них:
- немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в ОРДЛО
- отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения
- освобождение всех заложников
- доступ к украино-российской границе.
За этот период Россия и подконтрольные ей вооруженные формирования постоянно нарушают соглашения, обстреливая позиции ВСУ из запрещенного соглашениями оружия.