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      Помпео обсудил с Лавровым украинский вопрос

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      Помпео и Лавров
      Помпео и Лавров / Screenshot

      Госсекретарь США Майк Помпео встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым 14 мая в Сочи. Представитель Трампа заявил, что США намеревается сотрудничать с Кремлем в определенных вопросах. В то же время он предостерег от вмешательства в выборы в 2020 году. На встрече стороны вспомнили и украинский вопрос.

      Госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз озвучил требования Соединенных Штатов относительно Украины министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщает "Студия Вашингтон "Голос Америки".

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      Среди озвученных требований – возвращение Крыма и незаконно захваченных моряков.

      В частности, Помпео призвал Кремль протянуть руку новому правительству Украины и найти выход с вопросами Крыма, войны на Донбассе и пленных моряков. В то же время Лавров и дальше повторял абсурдную позицию Кремля о внутреннеукраинском конфликте.

      "Я здесь, потому что президент Трамп стремится улучшить наши отношения. Я думаю, как вы говорили, у нас есть разногласия. Каждая страна будет защищать свои интересы и свой народ. Но это не означает, что мы должны быть противниками во всех вопросах. Я думаю, в вопросах контроля над вооружением и не распространения ядерного оружия мы говорили о некоторых региональных конфликтах и терроризме. Думаю, есть сферы, где наши команды могут начать строить взаимопонимание", – отметил на встрече Помпео.

      Госсекретарь США подчеркнул, что надеется на возможность построить диалог о стратегической безопасности.

      Мы также обсудили ситуацию в Украине. У администрации Трампа четкая позиция. Мы не признаем попытку России аннексировать Крым. И мы надеемся, что мы можем двигаться дальше. Наши санкции остаются в силе. Я призвал Россию установить контакты с новым президентом Украины, показать лидерство, сделав шаг, чтобы сдвинуть с мертвой точки. В частности, мы бы приветствовали освобождение украинских моряков, задержанных вблизи Керченского пролива прошлого года. Мы также обсудили, как мы можем двигаться дальше, чтобы достичь перемирия на Донбассе,
      – подчеркнул Помпео.

      помпео
      Майк Помпео на встрече с Сергеем Лавровым

      Какова позиция Майка Помпео относительно Украины?Госсекретарь США не поддерживает "Северный поток-2", из-за которого Украина может потерять прибыль по транзиту газа. Помпео отметил, что США пытались убедить Германию и другие европейские страны отказаться от российского проекта. Пока положительного результата нет.

      На встрече с Лавровым и Путиным Помпео подчеркнул, что Вашингтон не признает аннексию Крыма.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Владимир Путин Новости США Аннексия Крыма Сергей Лавров Майк Помпео
      Источник: 24 канал
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