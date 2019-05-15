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      Помпео обговорив з Лавровим українське питання

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      Помпео і Лавров
      Помпео і Лавров / Screenshot

      Держсекретар США Майк Помпео зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і головою МЗС Сергієм Лавровим 14 травня у Сочі. Представник Трампа заявив, що США має наміри співпрацювати з Кремлем у певних питаннях. Водночас він застеріг від втручання у вибори у 2020 році. На зустрічі сторони згадали й українське питання.

      Держескретар США Майк Помпео вкотре озвучив вимоги Сполучених Штатів щодо України міністру закордонних справ Росії Сергієві Лаврову, повідомляє "Студія Вашингтон "Голос Америки".

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      Серед озвучених вимог – повернення Криму і незаконно захоплених моряків. 

      Зокрема, Помпео закликав Кремль простягнути руку новому уряду України і знайти вихід із питаннями Криму, війни на Донбасі та полонених моряків. Водночас Лавров і далі повторював абсурдну позицію Кремля про внутрішньоукраїнський конфлікт. 

      "Я тут, тому що президент Трамп прагне покращити наші відносини. Я думаю, як ви говорили, у нас є розбіжності. Кожна країна буде захищати свої інтереси і свій народ. Але це не означає, що ми маємо бути противниками в усіх питаннях. Я думаю, у питаннях контролю над озброєнням і не поширення ядерної зброї ми говорили про деякі регіональні конфлікти та про тероризм. Думаю, є сфери, де наші команди можуть почати будувати взаєморозуміння", – зазначив на зустрічі Помпео.

      Держсекретар США наголосив, що сподівається на можливість побудувати діалог про стратегічну безпеку. 

      Ми також обговорили ситуацію в Україні. В адміністрації Трампа – чітка позиція. Ми не визнаємо спробу Росії анексувати Крим. І ми сподіваємося, що ми можемо рухатися далі. Наші санкції залишаються в силі. Я закликав Росію встановити контакти з новим президентом України, показати лідерство, зробивши крок, щоб зрушити з мертвої точки. Зокрема, ми б вітали звільнення українських моряків, затриманих поблизу Керченської протоки минулого року. Ми також обговорили, як ми можемо рухатися далі, щоб досягнути перемир'я на Донбасі,
      – підкреслив Помпео.

      помпео
      Майк Помпео на зустрічі з Сергієм Лавровим

      Яка позиція Майка Помпео щодо України?Держсекретар США не підтримує "Північний потік-2", через який Україна може втратити прибуток з транзиту газу. Помпео зазначив, що США намагалися переконати Німеччину та інші європейські країни відмовитися від російського проекту. Наразі – позитивного результату немає.

      На зустрічі з Лавровим і Путіним Помпео підкреслив, що Вашингтон не визнає анексію Криму. 

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Володимир Путін Новини США Анексія Криму Майк Помпео Сергій Лавров
      Джерело: 24 канал
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