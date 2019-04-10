США переконували Німеччину відмовитися від "Північного потоку-2": як завершилися переговори

США намагалися переконати Німеччину та інші європейські країни відмовитися від проекту "Північний потік-2". Наразі все безуспішно.

Держсекретар США Майк Помпео сказав, що більшість країн-членів НАТО вбачають ризик у реалізації "Північного потоку-2", пише "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Скільки кілометрів "Північного потоку-2" вже готово

Помпео додав, що США зробили майже все можливе, щоб переконати європейців, і насамперед німців, не будувати "Північний потік-2".

Держсекретар наголосив, що США працюють із Німеччиною для гарантій продовження постачань енергоносіїв через територію України. Він сказав, що країни-члени НАТО поділяють занепокоєння Вашингтона щодо цього проекту.

Наразі "Газпром" отримав дозволи на будівництво "Північного потоку-2" у Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Єдина країна, яка поки не надала Газпрому дозвіл на спорудження газопроводу – Данія.

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 978 кілометрів.



Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.