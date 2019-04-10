США убеждали Германию отказаться от "Северного потока-2": как завершились переговоры

США пытались убедить Германию и другие европейские страны отказаться от проекта "Северный поток-2". Пока все безуспешно.

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что большинство стран-членов НАТО видят риск в реализации "Северного потока-2", пишет "Интерфакс-Украина".

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Помпео добавил, что США сделали почти все возможное, чтобы убедить европейцев, прежде всего немцев, не строить "Северный поток-2".

Госсекретарь подчеркнул, что США работают с Германией для гарантий продолжения поставок энергоносителей через территорию Украины. Он сказал, что страны-члены НАТО разделяют обеспокоенность Вашингтона относительно этого проекта.

Сейчас "Газпром" получил разрешения на строительство "Северного потока-2" в России, Финляндии, Швеции и Германии. Единственная страна, которая пока не предоставила Газпрому разрешение на сооружение газопровода – Дания.

Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 978 километров.



Где проходит "Северный поток-2"



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты убеждают, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.