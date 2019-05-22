Путін, Меркель і Макрон обговорили втілення мінських угод після обрання Зеленського президентом

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та президент Росії Володимир Путін провели спільну телефонну розмову під час якої обговорили ситуацію в Україні.

Розмова відбулася 21 травня, повідомляє DW.

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Темою розмови було втілення Мінських домовленостей після обрання нового Президента України Володимира Зеленського. Учасники розмови вирішили не шукати їм альтернативи.

Натомість, європейські лідери вкотре розкритикували скандальний указ очільника Кремля про роздачу російських паспортів українцям на Донбасі.

Також Меркель зазначила, що вони працюють над поверненням права голосу Росії у Парламентській асамблеї Ради Європи. Але після вирішення деяких питань. Яких саме – не уточнила.

Париж та Берлін також закликали Кремль до врегулювання ситуації на Донбасі.

Що таке мінські домовленості?12 лютого 2015 року "нормандська четвірка" – канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, президент України Петро Порошенко і президент РФ Путін – ухвалили "Мінськ-2".



Угоди містять 13 пунктів. Серед них:

- негайне і всеосяжне припинення вогню в ОРДЛО

- відведення важкого озброєння від лінії зіткнення

- звільнення всіх заручників

- доступ до україно-російського кордону.



За цей період Росія і підконтрольні їй збройні формування постійно порушують угоди, обстрілюючи позиції ЗСУ із забороненої угодами зброї.