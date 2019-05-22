21:07
22 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин любит Ксению Троянскую. Полковники деда Пу
      Вєсті Кремля
      21:59, 21 мая
      Вести.UA: "Ящик Пандоры" Зеленского. Гройсман украинский Кристиан Бэйл
      Вєсті.UA
      20:28, сегодня
      Почему бесплатные операции в Институте сердца стоят десятки тысяч: скандальные истории
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Данилюк рассказал, какой видит работу СНБО под своим руководством

      20 Читати новину українською
      Данилюк рассказал, какой видит работу СНБО
      Данилюк рассказал, какой видит работу СНБО / glavcom.ua

      Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал, что Администрация Президента и СНБО должны быть центрами стабильности государства.

      Данилюк в эфире "112 Украина" сказал, что уже обсудил с президентом Владимиром Зеленским свое видение того, как должен работать СНБО.

      Читайте также: Что известно об Александре Данилюке: краткая биография секретаря СНБО

      Я надеюсь, что в результате мы получим сильный орган, который будет решать важные вопросы, которые сейчас стоят перед страной. А таких достаточно много. У нас сейчас достаточно много вызовов, на которые надо находить решения. Особенно сейчас во время предвыборной гонки очень важно, чтобы у государства был центр стабильности. Я вижу, что Администрация и СНБО должны быть таким центром стабильности,
      – заявил он.

      Кроме того, Данилюк утверждает, что СНБО является органом, который должен решать стратегические вопросы в сфере безопасности, обороны, экономики и энергетики.

      Заметим, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Указ уже подписан и вскоре будет обнародован на сайте гаранта.


      Кадровые назначения Зеленского на посту президента

      blog_ava
      У Зеленского заявили о мирных соглашениях с Россией: появилась реакция Кремля
      сегодня
      2473
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Президент Украины Администрация Президента СНБО Александр Данилюк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      сегодня , 20:30 Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      Іван Яковина 94
      Игра в поддавки: к чему может привести референдум о мире с Россией
      сегодня , 20:02 Игра в поддавки: к чему может привести референдум о мире с Россией
      Світлана Попова 572
      Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      сегодня , 19:31 Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      Мирослава Ляхович 1006
      Кто такой Дмитрий Разумков: биография лидера партии "Слуга народа"
      сегодня , 19:14 Кто такой Дмитрий Разумков: биография лидера партии "Слуга народа"
      Наталя Боднар 420
      Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
      сегодня , 18:55 Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
      17040
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук