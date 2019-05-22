Данилюк рассказал, какой видит работу СНБО под своим руководством

Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал, что Администрация Президента и СНБО должны быть центрами стабильности государства.

Данилюк в эфире "112 Украина" сказал, что уже обсудил с президентом Владимиром Зеленским свое видение того, как должен работать СНБО.

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Я надеюсь, что в результате мы получим сильный орган, который будет решать важные вопросы, которые сейчас стоят перед страной. А таких достаточно много. У нас сейчас достаточно много вызовов, на которые надо находить решения. Особенно сейчас во время предвыборной гонки очень важно, чтобы у государства был центр стабильности. Я вижу, что Администрация и СНБО должны быть таким центром стабильности,

– заявил он.

Кроме того, Данилюк утверждает, что СНБО является органом, который должен решать стратегические вопросы в сфере безопасности, обороны, экономики и энергетики.

Заметим, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Указ уже подписан и вскоре будет обнародован на сайте гаранта.



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