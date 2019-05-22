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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Данилюк розповів, якою бачить роботу РНБО під своїм керівництвом

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      Данилюк розповів, якою бачить роботу РНБО
      Данилюк розповів, якою бачить роботу РНБО / glavcom.ua

      Новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк розповів, що Адміністрація Президента і РНБО мають бути центрами стабільності держави.

      Данилюк в ефірі "112 Україна" сказав, що вже обговрив з президентом Володимиром Зеленським своє бачення того, як саме має працювати РНБО.

      Читайте також: Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО

      Я сподіваюся, що у результаті ми отримаємо сильний орган, який буде вирішувати важливі питання, що зараз стоять перед країною. А таких досить багато. У нас зараз досить багато викликів, на які треба знаходити рішення. Особливо зараз під час передвиборчих перегонів дуже важливо, щоб у держави був центр стабільності. Я бачу, що Адміністрація і РНБО мають бути таким центром стабільності,
      – заявив він.

      Окрім того, Данилюк переконує, що РНБО є органом, який повинен вирішувати стратегічні питання у сфері безпеки, оборони, економіки та енергетики.

      Зауважимо, 22 травня президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони. Указ уже підписаний і незабаром буде оприлюднений на сайті гаранта.


      Кадрові призначення Зеленського на посаді президента

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      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк РНБО Президент України Адміністрація Президента Володимир Зеленський
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