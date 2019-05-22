Данилюк розповів, якою бачить роботу РНБО під своїм керівництвом

Новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк розповів, що Адміністрація Президента і РНБО мають бути центрами стабільності держави.

Данилюк в ефірі "112 Україна" сказав, що вже обговрив з президентом Володимиром Зеленським своє бачення того, як саме має працювати РНБО.

Читайте також: Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО

Я сподіваюся, що у результаті ми отримаємо сильний орган, який буде вирішувати важливі питання, що зараз стоять перед країною. А таких досить багато. У нас зараз досить багато викликів, на які треба знаходити рішення. Особливо зараз під час передвиборчих перегонів дуже важливо, щоб у держави був центр стабільності. Я бачу, що Адміністрація і РНБО мають бути таким центром стабільності,

– заявив він.

Окрім того, Данилюк переконує, що РНБО є органом, який повинен вирішувати стратегічні питання у сфері безпеки, оборони, економіки та енергетики.

Зауважимо, 22 травня президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони. Указ уже підписаний і незабаром буде оприлюднений на сайті гаранта.



Кадрові призначення Зеленського на посаді президента